Российский агробизнес намерен в течение ближайших нескольких лет удвоить поставки сельхозпродукции в страны Африки, достигнув выручки более пяти миллиардов долларов. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, выступая на экономическом форуме "Россия - Африка" в Сочи. Практически вся продукция, отмечают эксперты, будет идти через порты Краснодарского края и Ростовской области. Они же станут и главными производителями продовольствия для Черного континента.

С 2016 года российский экспорт в Африку вырос на 73 процента, достигнув 4,6 миллиарда долларов в 2018 году. Сегодня основная часть поставок идет в Северную Африку, но в ближайшие годы планируется расширение географии сотрудничества и на другие регионы, рассказал замглавы ведомства. По его словам, Россия готова удовлетворить растущие потребности Африки в продовольствии. Причем речь идет не только о зерновых, но и о таких продуктах глубокой переработки, как подсолнечное масло, мясо птицы или кондитерские изделия.

Однако пока зерно остается нашим главным экспортным товаром. В прошлом году Ростовская область вышла на первое место в России по экспорту сельхозпродукции - 5,4 миллиарда долларов, причем 3,4 миллиарда из них (63,5 процента) составили доходы от продажи пшеницы, сообщили корреспонденту "РГ" в правительстве региона. Правда, из-за изменения конъюнктуры на мировом рынке зерна в этом году выручка просела сразу на 33,4 процента (к 20 октября пшеницы продано на 1,84 миллиарда долларов). Сейчас на традиционных для ростовских экспортеров рынках Северной Африки зерно сопоставимого качества и по более низкой цене предлагают Украина, Франция и Румыния. Россияне даже проиграли один из недавних крупных тендеров на поставку зерна в Египет, который проводит госкомпания GASC. Но это временное явление, уверены эксперты.

- Мировой рынок пшеницы большой и крайне волатильный. В этом сезоне пока мы видим снижение, зато два года назад цены сложились таким образом, что россияне сумели попасть на рынок Нигерии, направив туда несколько кораблей с зерном, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Российское зерно очень конкурентоспособно, и, скорее всего, российские трейдеры смогут обосноваться на рынках пяти-шести африканских стран в ближайшие несколько лет. Для поставок в страны Магриба будут использовать порты Ростовской области с кораблями класса "река-море", а в более отдаленные страны - глубоководные порты Кубани.

- К 2024 году мы планируем увеличить ежегодную прибыль от экспорта сельхозпродукции до 7,7 миллиарда рублей. При этом наша задача не просто наращивать выручку, а расширять ассортимент товаров, - отмечал ранее первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. - Пшеница - это, по сути, сырьевой товар, а нам необходимо наращивать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью: продуктов глубокой переработки зерна, мяса, рыбы и так далее.

По словам Гончарова, южнороссийские производители сегодня успешно продают на мировом рынке подсолнечное масло, на некоторых локальных рынках оно уже вытесняет пальмовое.

На форуме в Сочи российская компания и один из ключевых представителей масложирового рынка Египта подписали соглашение о строительстве под Каиром совместного предприятия, которое в перспективе станет крупнейшим производителем масложировой продукции в Северной Африке. Проект производства бутилированного растительного масла и пищевых ингредиентов будет нацелен на рынки соседних африканских стран, а также Ближнего Востока и Южной Европы сообщили в Минсельхозе РФ. Общие инвестиции составят 300 миллионов долларов.

Кроме того, несколько африканских стран выразили готовность закупать российское мясо. С властями Марокко уже согласованы ветеринарные сертификаты на экспортируемые из России баранину и козлятину, мясо птицы, яйца, молоко, рыбную и другую продукцию. Скоро ветсертификаты получат и на экспорт говядины. Сами российские производители заявили об интересе продавать свинину, мясо птицы, говядину и готовую мясную продукцию в Республику Гана.

Но самое перспективное направление - это, пожалуй, экспорт агротехнологий. Как рассказали корреспонденту "РГ" опрошенные эксперты, одним из таких проектов является Центр развития рыболовства и аквакультуры в Эфиопии, который создают специалисты Астраханского государственного технического университета (АГТУ) совместно с Российской академией наук и командой инженеров из Ростова-на-Дону. Программу курируют специалисты ООН, она должна сократить уровень бедности в этой африканской стране и снизить безработицу в сельской местности. Проект позволит создать свыше 600 новых рабочих мест на северо-западе страны, в районе озера Тана, самого крупного пресного водоема Эфиопии. Власти рассчитывают, что местные жители будут заниматься не только рыболовством, но и промышленным разведением ценных пород рыбы, а также производством мороженых полуфабрикатов и готовых продуктов питания. Ученые Института проблем экологии и эволюции РАН уже изучили естественный микроклимат, флору и фауну водоема и сейчас готовят свои рекомендации. Программа должна быть представлена до конца текущего года.

- В Эфиопии много природных и искусственных водоемов, которые потенциально пригодны для промышленного производства рыбы. Раньше в местных водоемах ловилось огромное число видов, в том числе нильский окунь массой до 200 килограммов. Но бесконтрольный вылов дешевыми китайскими сетями привел к тому, что количество рыбы сократилось до критической отметки. Без ученых восстановить их естественную популяцию уже невозможно, - рассказал "РГ" Анатолий Григорьев, международный эксперт ЮНИДО (специализированное учреждение ООН по промышленному развитию). - Мы рассчитываем, что после завершения программы в 2022 году поголовье рыбы в озере Тана начнет восстанавливаться. А затем мы попытаемся экстраполировать этот опыт и на другие водоемы Эфиопии.

Планируется, что к 2021 году здесь удастся создать целые производственно-сбытовые цепочки и кооперативы, которые обеспечат рыбой не только внутренний рынок, но и соседние страны. Интерес к проекту также проявили Кения, Судан и Уганда. Для россиян это очень выгодный бизнес, ведь помимо прямой прибыли от продажи инноваций наши компании смогут получить партнеров на долгосрочную перспективу, которые в течение многих лет будут заказывать у них платные консультации и методические рекомендации, присылать своих сотрудников на обучение и так далее.

Как отмечают эксперты, население Африки растет весьма быстро. Некоторые государства континента сейчас богатеют и уже готовы работать на коммерческой основе, а для бедных стран международные организации закупают продовольствие в рамках своих благотворительных и развивающих программ. И российские компании могли бы активнее в них участвовать наравне с некоторыми западными странами.