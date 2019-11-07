Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста бывшему главе управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаилу Музраеву.

Генерал-лейтенант юстиции обвиняется в терроризме и незаконном хранении оружия. В оглашенном судьей Сергеем Рябцевым постановлении указано, что срок содержания под стражей Музраеву продлен на три месяца - до 10 февраля следующего года. Так что Новый год он будет встречать в известном следственном изоляторе "Лефортово".

До той же даты суд продлил содержание под стражей другого фигуранта этого дела - волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова.

Адвокаты генерала и его предполагаемого сообщника просили смягчить ему меру пресечения. Они даже представили в суд выводы независимой медицинской комиссии, которая рекомендовала отпустить его из СИЗО в связи с перенесенным им в 2014 году ишемическим инсультом и наличием тяжелой патологии сердца. Представители защиты в суде настаивали, что состояние здоровья Музраева с момента заключения значительно ухудшилось.

Напомним, он обвиняется в организации теракта по статье 205 УК РФ. О том, что именно ему инкриминируется, ранее объяснила "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она сообщила, что Музраев, который исполнял в то время обязанности советника главы следственного ведомства, был задержан по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. Вместе с ним был задержан Зубков.

Следствие считает, что ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда. И один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь деревянную стену дома. Этот дом арендовал губернатор Волгоградской области Бочаров. Там он и проживал вместе с семьей. Во время поджога никто не пострадал. Пламя быстро погасили.

По информации ФСБ, трое из пяти причастных к преступлению с участием Музраева были задержаны

По данным следствия, Зубков был посредником между Музраевым и местным предпринимателем Евгением Ремезовым, которому генерал якобы передал заказ на поджог дома.

А причиной покушения, по данным следствия, стало то, что еще в 2003 году Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке города. Торговые площади он сдавал в субаренду. А губернатор решил вернуть эти площади в муниципальную собственность. И добился этого через суды.