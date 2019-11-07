Студентка из города Морозовска Ростовской области Ника Гаврюхова стала победительницей регионального этапа конкурса "Молодой предприниматель" в номинации "Торговля". Юная бизнесвумен успешно хозяйничает в двух магазинах в родном городе, продвигая свой бренд детской одежды и мечтает о собственных коллекциях.

А начинался бизнес Ники год назад... с поступления в вуз.

- После того как я окончила школу, естественно приняла решение поступать в вуз. Но учиться решила заочно, чтобы работать. Только вот без опыта, да еще и студентку, никто меня нигде не ждал. А до этого мы с мамой уже пытались как-то наладить производство и продажу одежды. Но если шить у нас получалось очень хорошо, то вот дальше продвигать свою продукцию не выходило. Оказалось, нужно просто правильно найти свою нишу, - вспоминает Ника.

Проанализировав рынок одежды, начинающая предпринимательница пришла к выводу, что отечественных производителей качественной детской одежды немного, в основном же в магазинах представлены товары турецкого или китайского производства. Причем если в крупных городах выбор побольше, то вот в райцентрах, таких как Морозовск, с этим вообще беда.

- Так мы и решили создавать собственный бренд детской одежды, - рассказывает Ника. - Мама стала шить, а я занималась реализацией. Первый детский комбинезон сшили дома и продали за 300 рублей. И уже в ноябре прошлого года открыли магазин. А начинали с вешалки в уголке супермаркета. Теперь это полноценный торговый павильон одежды и обуви для детей. И пошивом одежды для нас сейчас занимаются в четырех цехах.

На свой день рождения - в июне этого года - Ника открыла второй магазин, ассортимент в котором чуть шире: помимо детской одежды появилась спортивная и верхняя одежда для взрослых, а еще школьная форма.

Ника в соцсетях выкладывает информацию о новых поступлениях, проводит акции и конкурсы. А постоянных клиентов поощряет бонусами.

За год оборот первого магазина вырос с 40 тысяч в месяц до 300 тысяч.

- Год назад я думала, что свой магазин в Морозовске - это предел мечтаний, это все, на что я способна, - улыбается Ника. - А сейчас наша продукция представлена не только в магазинах, но и на крупных интернет-площадках, таких как Wildberries и OZON, идут продажи через интернет-магазин и соцсети. Мы планируем работать не только в розницу, но перейти на оптовые продажи, выпускать свои коллекции. А я, победив (к полному своему удивлению) на региональном этапе конкурса "Молодой предприниматель", поняла, что наши возможности гораздо больше, чем сами мы о них думаем. Просто нужно все время расти и учиться.