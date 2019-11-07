С 1 января 2020 года налоговый режим для самозанятых предполагается распространить на 19 регионов России, в числе которых Ростовская и Волгоградская области. Поэтому грядущие изменения вызвали огромный интерес на бизнес-форуме "Семейное дело", организованном Торгово-промышленной палатой Ростовской области и региональным Агентством поддержки предпринимательства.

Примечательно, что разговор шел честный и зачастую довольно жесткий. Например, вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова считает, что новый режим налогообложения едва ли способен стать стимулом для легализации предпринимателей сам по себе.

- Трудовой стаж самозанятым не идет, пенсионных накоплений нет, но нужно будет платить налог за разрешение заниматься предпринимательской деятельностью, - говорит Дыбова. - И все зависит от того, насколько люди будут готовы входить в эти реалии.

По мнению налоговиков, смысл регистрироваться в качестве самозанятых у предпринимателей-нелегалов все же есть, поскольку налоговая нагрузка минимальная, а всяческая "налоговая бюрократия" будет сведена к минимуму.

- Регистрация идет по упрощенной системе, потом не нужно будет ходить в инспекции, предоставлять отчетность и декларацию, - поясняет начальник отдела налогообложения юрлиц регионального управления ФНС Сергей Бакулин.

Как показывает опыт Татарстана - одного из четырех регионов, в которых уже действует специальный налоговый режим для самозанятых - предприниматели-теневики легализуются неохотно. По словам зампредседателя республиканской ТПП Сергея Карпухина, который принял участие в ростовском форуме, представители теневого бизнеса опасаются, что, заявив о себе, они привлекут внимание проверяющих инстанций. Их смущает и неурегулированность статуса самозанятых. А пенсионеры, например, боятся заявлять о своем приработке, чтобы не потерять часть пенсионных выплат. 17 процентов самозанятых в Татарстане оказались бывшими предпринимателями, которые ушли из ИП на более щадящий режим, освобождающий их от обязанности платить страховые взносы. Еще десять процентов зарегистрированных - жители других регионов, которые захотели воспользоваться преференциями республики. При этом ведут предпринимательскую деятельность и платят налоги примерно лишь треть обладателей статуса самозанятых.

- Зачем нужно легализовываться? Как это банально не звучит, для того, чтобы спать спокойно. Конкретный пример: семья моей двоюродной сестры вяжет похоронные венки. Соседи узнали об этом и начали возмущаться. Мол, лифт стал плохо работать, потому что вы часто возите материалы. Они написали жалобу в налоговую инспекцию. Сестру вызвали для беседы, и она призналась, что продавала венки. Ей доначислили налог от предполагаемого дохода. В итоге она решила обзавестись бумагой, которая защитила бы ее и от соседей, и от налоговиков, - рассказывает Сергей Карпухин. - Этой бумагой стало свидетельство о регистрации в качестве самозанятого.

Ростовские предприниматели пока только присматриваются к новому режиму налогообложения и пытаются найти преимущества нового статуса.

- Я в статусе ИП уже 19 лет. Такое ощущение, что плачу налоги "ради идеи", ведь многие работают, не регистрируясь, - признается ростовчанка Елена. - Недавно разговаривала с девушкой, у которой есть большой бизнес, но она работает "в тени". Ее не трогают. Как таких привлечь в самозанятые? Только если конкретно и системно обозначить все те преференции, которые они получат.

Комментарий

Игорь Симаков, председатель комитета по малому и среднему предпринимательству ТПП Ростовский области:

- Противоречивую картину выявила наша попытка легализовать так называемую "гаражную" экономику в Азове. В некоторых городских кооперативах для хранения автомобилей используется лишь полтора процента гаражей. Все остальное - это бизнес: магазины, кафе, типографии, ритуальная атрибутика, мастерские по изготовлению запчастей, мебели и лодок... Некоторые предприниматели согласны легализоваться. У?них дети, отлаженный бизнес, и сейчас они задумываются о том, как закрепить статус и потом передать по наследству. Но большинство не хотят общаться с государством. Деньги на развитие занимают у друзей и родственников или оформляют потребительские кредиты. При этом совершенно спокойно относятся к своему положению "в тени" и ничуть не переживают о том, что пользуются инфраструктурой по заниженным тарифам. На вопросы о легализации отвечают: "А зачем нам это надо?"