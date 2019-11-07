Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроения страны до 2035 года. Сами корабелы называют ее рамочной, так как цели (увеличение строительства судов в России в семь раз - поставлены), но вопросы финансирования только пока прорабатываются. Между тем, и строители судов, и их заказчики надеются, что помощь будет действенной. Уже сейчас отдельные проекты с господдержкой приносят плоды в виде новых кораблей.

Накануне на астраханском судостроительном заводе "Лотос" спустили на воду круизный теплоход "Золотое кольцо". Это первый в России проект пассажирского лайнера для работы на мелководье. Трехпалубное 80-метровое судно на 180 человек сможет проходить на глубине до 1,2 метра. Кроме того, теплоход экономен в обслуживании и может причаливать к необорудованному берегу.

- Раньше такие суда не строились, это ответ на проблему маловодности рек, - сообщил "РГ" представитель заказчика, гендиректор ГК "Гамма" Дмитрий Галкин. - Из-за проблем с мелководьем сегодня в стране используются только половина имеющихся водных путей. А такой теплоход сможет пройти практически по любой реке, что позволит расширить географию речных круизов в России в два раза.

Новый теплоход будет работать по маршруту Нижний Новгород - Москва с заходом в центр столицы между Северным и Южным речными вокзалами. Судно сможет курсировать по рекам круглый год, а еще его будут использовать для речных круизов в регионах с более суровым климатом - например, на Урале и Дальнем Востоке. Сейчас на заводе достраивается второй такой же лайнер, спуск запланирован на 2020 год. Оба теплохода возводят по программе льготного лизинга.

- Суть ее в том, что государство финансирует строительство судов под льготный процент, - сообщил Галкин. - Мы вложили только 15 процентов от общей суммы (стоимость каждого лайнера - по 500 миллионов рублей - "РГ"). Остальное будем отдавать в течение 15 лет, это намного выгоднее, чем оформлять кредит через банк.

- Лизинговые программы - это реальная действенная помощь государства, они позволяют строить новые суда в России, - отметил первый заместитель гендиректора "Южного центра судостроения и судоремонта" (ЮЦСС) Владимир Прудыус.

На "Лотосе" это второй спуск круизного судна. Первым был "Петр Великий" - пионер в истории отечественного судостроения. В России суда такого класса не строились 50 лет. Заказчик готов продолжить сотрудничество при условии, что программа гослизинга продолжится.

- Вообще мы планируем работать во всех направлениях, - отметил Прудыус. - Это строительство танкерного, спасательного, рыбопромыслового флота, сухогрузов, барж-площадок и буксиров. Все это уже делалось в Астрахани. Пассажирские круизные корабли посложнее, но сейчас, когда в гражданском секторе идет борьба за заказы, приходится делать все.

Между тем, пока ситуация не очень радужная: сроки сдачи подходят, а по новым заказам только ведутся переговоры. С экспортом тоже не получается: тяжело конкурировать по ценам из-за высокой доли в судопроизводстве иностранного оборудования и материалов. Своими силами судостроители ведут оздоровление обанкротившихся "Красных баррикад", которые уже к декабрю могут получить заказ на строительство стационарной платформы для каспийских месторождений.

- Мы надеемся, "Лотос" загрузят работой, заказав пять-десять сухогрузов или танкеров. Мы работаем над этим, думаю, в этом году обязательно подпишем контракты на производство. Иначе нас ждет простой, - сообщил Прудыус.

По его словам, в первом квартале 2020 года судостроители представят программу модернизации производственных площадок региона: заводов "Лотос", "Красные баррикады", "Астраханское судостроительное производственное объединение" с тем, чтобы создать на их базе общий кластер с единым управлением и системой распределения заказов. На техперевооружение потребуется 2,8 миллиарда рублей. И здесь тоже придет на помощь государство: средства планируется привлечь через федеральный фонд развития промышленности под льготный процент.

И если за последние два года астраханские судостроители в общей сложности сдали девять заказов, то после модернизации, рассчитанной до трех лет, корабелы намерены выпускать порядка 12 судов класса "река-море" в год, а также вести строительство морских нефтяных платформ.