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07.11.2019 13:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Лебединое озеро" под Евпаторией благоустроят для туристов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

В Евпатории появится благоустроенное место для прогулок и кормления лебедей, которые облюбовали озеро на въезде в город. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк.

Уже на протяжении многих лет у дороги между озером Сасык-Сиваш и лебединым озером останавливается масса машин крымчан и туристов, желающих сфотографироваться на фоне белоснежных птиц. Но хаотичная стоянка автомобилей затрудняет движение, создает большие пробки и провоцирует ДТП, в том числе аварии с тяжелыми последствиями.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Эта проблема требовала незамедлительного решения ради безопасности евпаторийцев и гостей города, улучшения дорожной ситуации, - отметил Кирилл Вавренюк. - И вот теперь в результате сложного периода согласований с республиканскими министерствами и ведомствами подписано разрешение на размещение объектов на земельных участках возле озера, в районе газозаправочной станции.

Вскоре планируется благоустроить берега у "Лебединого озера", организовать места остановки транспортных средств, фотозону, а также места для кормления и зимовья лебедей. Подрядчиком выступит муниципальное предприятие "Малый Иерусалим".

- Уже сейчас поступают предложения от предпринимателей, которые занимаются строительством деревянных сооружений: домиков, беседок, мостиков, которые за свои средства могут обустроить новый туристический объект, сделав его удобным и безопасным, - сообщил вице-мэр.

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