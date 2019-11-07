Народные дипломаты 22 стран приняли резолюцию по Крыму

В четверг в Ялте прошла V международная конференция "Крым в современном международном контексте". В форуме приняли участие народные дипломаты из 22 стран, в том числе России, Греции, Израиля, Италии, Китая, США, Украины, Франции, Финляндии, Японии. Участники форума призвали Запад снять крымскую тему с политической повестки в отношениях с Россией и начать новый диалог.

В итоговой резолюции участники форума подчеркнули важность признания легитимности волеизъявления крымского народа весной 2014 года в условиях переворота в Киеве. Также авторы документа заявили о необходимости "развития и укрепления набирающего обороты международного движения в поддержку Крыма". "В современном цивилизованном и демократичном мире внешняя политика и дипломатия должны носить такой характер, который исключил бы подавление воли народов, дал бы им возможность жить и развиваться свободно в соответствии с критериями уставных документов ООН", - подчеркнули авторы резолюции.

По их убеждению, вокруг России сжимается кольцо государств - членов НАТО, на территории которых формируются базы для последующей агрессии против России. А Крым, тотальная блокада которого нарушает фундаментальные права человека, находится в эпицентре развернутой на Западе антироссийской борьбы.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, чье приветствие зачитал спикер крымского парламента Владимир Константинов, подчеркнула, что конференция является востребованной площадкой для обсуждения актуальных вопросов крымской тематики и благодаря международному представительству имеет значимую роль в развитии диалога культур.

Участники форума призвали Запад снять крымскую тему с политической повестки в отношениях с Россией

В свою очередь глава Госсовета Крыма подчеркнул: крымчане убеждены, что в марте 2014 года сделали все "правильно, честно и грамотно в политико-правовом плане". И международное признание современного государственного статуса республики станет торжеством исторической справедливости.

- Этот статус выстрадан несколькими поколениями крымчан, он является для нас своего рода крымской идеей в течение последних 60 с лишним лет, с того печального момента, когда наш полуостров был антидемократично, незаконно передан в состав Украинской ССР, - отметил Владимир Константинов. - Выбор крымчан прежде всего ценен ощущением исторической справедливости, грубо попранной в 1954 году и восстановленной нами в 2014-м. Наш выбор должен быть признан мировым сообществом.