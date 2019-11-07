Названа дата начала железнодорожного движения по Крымскому мосту

С 8 ноября стартуют продажи билетов на поезда, которые уже в конце этого года поедут по Крымскому мосту.

Об этом "Российской газете" сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс", которая стала официальным оператором железнодорожных пассажирских перевозок в Крым.

Как уточняют в компании, выполнять регулярные маршруты между Москвой и Симферополем, а также между Санкт-Петербургом и Севастополем будут именные составы дальнего следования "Таврия".

На маршрут, который соединит Северную столицу России с Севастополем, выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Первый состав "Таврия" (№7/8) отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времени. 2741 км поезд пройдет за 43,5 часа.

Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45. Путь длиной 2009 км займет 33 часа.

Выбрать и оплатить билет на поезда в Крым можно в железнодорожных кассах и на сайте перевозчика.