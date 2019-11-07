Пять человек пострадали на горящей нефтебазе под Новороссийском

В четверг на крупнейшей в регионе нефтебазе "Грушовая" перевалочного комплекса "Шесхарис", расположенной под Новороссийском, загорелся резервуар для хранения нефтепродуктов. Площадь пожара составила примерно 200 квадратных метров.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, информация о ЧП поступила в спасательный гарнизон в 09.04 утра. К месту вызова оперативно выехали 33 пожарных и девять единиц техники.

"В 09.20 по прибытии на место первых подразделений было установлено, что произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов. В 09.40 огонь удалось локализовать. По предварительным данным, пострадало пять человек" - уточнили в ведомстве.