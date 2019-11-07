Православная церковь создаст на Дону туристический кластер

Донская митрополия планирует создать в Ростовской области туристический кластер, в который войдет несколько храмов, расположенных в Ростове-на-Дону и близлежащих населенных пунктах.

Об этом говорилось на недавней встрече в Ростове-на-Дону патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором области Василием Голубевым и полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым.

- У нас есть что рассказать и показать. Это уникальные объекты, - сообщил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Прежде всего, в кластер войдут "жемчужина Дона" - Новочеркасский Вознесенский войсковой собор, Ростовский кафедральный собор, а также греческий храм и церкви станицы Старочеркасской.

Новочеркасский храм открылся после ремонта в 2015 году, ростовский недавно, его реконструкция велась целых семь лет. Теперь они блестят позолотой, а внутри на полу положена плитка, но главное - укреплена конструкция строений. Реставрация Вознесенского войскового собора проводилась на федеральные средства, работы в Ростовском кафедральном соборе выполнялись в основном за счет пожертвований граждан и предпринимателей. А туристические группы с экскурсоводами посещают новочеркасский храм регулярно уже на протяжении нескольких лет.