В Госсовете оценили карту Украины без Крыма в The New York Times

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель назвал факт публикации в The New York Times карты Украины без Крыма не ошибкой, а признанием реальности.

- Уважаемое издание опубликовало карту, которая соответствует действительности. Мы понимаем, что власти Украины сейчас будут выносить протесты и так далее, но де-юре и де-факто Крым - часть Российской федерации, - сообщил Юрий Гемпель в комментарии РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что это не стоит расценивать как ляп издания, поскольку в сознании людей уже укоренилось мнение, что Крым - это территория России.

Напомним, американская газета The New York Times опубликовала карту Украины без Крыма. В ответ на это украинское посольство в Вашингтоне призвало исправить ошибку.