Жителей Ялты, Керчи и Севастополя в ноябре ждет настоящий культурный марафон - с 12 по 20 ноября здесь впервые пройдет фестиваль "Крымская театральная осень". Программу обещают весьма внушительную: девять дней зрителей буквально в режиме нон-стоп будут знакомить с лучшими спектаклями национальных театров из самых разных регионов России.

В афише - постановки только по произведениям русской и советской классики. Организаторы "Театральной осени", среди которых Министерство культуры РФ, Союз театральных деятелей РФ и Театр-фестиваль "Балтийский дом", подчеркивают - Крым был выбран площадкой нового проекта неслучайно: полуостров всегда был местом, где творили великие русские писатели, художники, композиторы.

А раз так, то нельзя с ходу не вспомнить Чехова - Ялта, неразрывно связанная с именем писателя, и станет первой точкой фестиваля. Откроет программу "Предложение. Юбилей" Национального драматического театра имени Кучияк из Горно-Алтайска. Режиссер Баатр Колаев представит свое прочтение пьес Антона Павловича. Следом Мордовский государственный национальный драматический театр (Саранск) покажет "Вешние воды" по Тургеневу, Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Карима (Уфа) - горьковскую "На дне", а его же "Вассу" сыграют артисты Tеатра драмы Республики Карелия "Творческая мастерская" из Петрозаводска. "Женитьбу" Гоголя в Крым привезет Хакасский национальный драматический театр имени Топанова (Абакан), а "Касатку" Алексея Толстого - Русский государственный драматический театр имени Пушкина Республики Адыгея (Майкоп).

Юных же зрителей приглашают на премьерный спектакль Татарского государственного театра кукол "Экият" (Казань) "Сказка о царе Салтане". Все показы пройдут на сцене Ялтинского театра имени Чехова.

В Керчи фестиваль будет идти два дня - 16 и 17 ноября - и примет его Дворец культуры "Корабел". В первый день Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми (Сыктывкар) покажет уникальный музыкальный спектакль "Левша" по произведению Николая Лескова в постановке Валерия Маркина. Постановка будет идти на национальном языке с переводом на русский. Во второй - детям и их родителям Государственный национальный театр Удмуртской Республики представит яркого и красочного "Конька-Горбунка" в режиссуре Леонида Романова.

Жители Симферополя смогут увидеть на сцене Государственного академического музыкального театра Республики Крым серию из трех спектаклей. Премьеру "Зойкиной квартиры" Михаила Булгакова представит Академический русский театр драмы имени Константинова из Марий Эл. Драму Александра Вампилова "Старший сын" (режиссер Дмитрий Васильев) - чеченский Государственный русский театр имени Лермонтова.

В Ялте, Керчи и Симферополе за девять дней сыграют 12 спектаклей по произведениям русской и советской классики

Здесь же 20 ноября пройдет и закрытие фестиваля - завершит его спектакль одного из старейших театров России - Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова - "Пиковая дама". Постановка художественного руководителя, народного артиста России и Татарстана Александра Славутского впервые была показана в 1999 году на Международном фестивале в Марселе. Спустя 20 лет она продолжает с успехом идти на сцене в Казани и гастролировать, причем не только по городам России.

Подробнее с афишей "Театральной осени" и ценами на билеты можно ознакомиться на сайтах сценических площадок Крыма, где пройдет фестиваль.

Кстати

Если вы успеваете только на некоторые спектакли "Театральной осени", а хочется большего, не упускайте возможность побывать в Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького (Симферополь). В ноябре постановки идут сразу на трех сценах - основной, новой и камерной. В афише и классика, и современные пьесы.