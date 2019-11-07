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07.11.2019 16:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Волгоградскую судью за смертельное ДТП отправили в колонию-поселение

Текст: Лариса Ионова

В Волгограде вступил в законную силу приговор по уголовному делу о ДТП с участием судьи, повлекшем гибель двоих человек.

Автомобильная авария произошла четыре года назад. Вечером 28 апреля 2015 года бывшая судья Городищенского районного суда ехала на автомобиле Kia Sportage по Третьей продольной автомагистрали.

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Как говорится в материалах дела, женщина, не пытаясь даже затормозить, наехала на стоявших на разделительной полосе пешеходов - двух родных братьев 40 и 33 лет. Обоих мужчин отбросило на встречную полосу движения под колеса несшихся автомобилей. От полученных травм братья погибли на месте, а судья с места происшествия скрылась.

- Свою вину она так и не признала и обжаловала приговор районного суда, - рассказала старший помощник руководителя волгоградского следственного управления Оксана Черединина. - Верховный суд оставил его без изменения в части квалификации действий, но снизил назначенное наказание с пяти до четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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