Глава Югры обсудила с жителями, как в регионе реализуются нацпроекты

В эти дни глава Югры Наталья Комарова проводит целый ряд встреч с жителями региона. Цель - проанализировать, как в округе реализуются национальные проекты. Об этом "РГ" сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

За каждой цифрой стоят люди

Одна из встреч прошла в Нижневартовске. Предваряя мероприятие, глава города Василий Тихонов отметил, что Нижневартовск принимает участие в восьми национальных проектах из тринадцати, реализуемых в России.

Так, мэр Нижневартовска обратил внимание на то, что в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" ведется работа сразу по нескольким направлениям, включая повышение доступности жилья и ликвидацию аварийного жилфонда в муниципалитете.

- В этом году Нижневартовску выделили 1 миллиард 160 миллионов рублей - это рекордная сумма для города. И накануне было принято решение о выделении 450 миллионов дополнительно. Такие меры позволят до конца 2019 года начать переселять людей, стоящих в очереди на следующие годы - на 2020-2021-й, - сообщил градоначальник. - Ежегодно в городе сносится по 50-60 домов, признанных непригодными для проживания. Поэтому на начало 2020 года останется всего 90 таких строений. Для полного решения проблемы нам останется два года работы.

При этом, по словам главы, на территории Нижневартовска зарегистрировано всего три балка, которые будут ликвидированы уже в нынешнем году.

Очень важное направление национального проекта "Демография" - повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, в том числе и для того, чтобы женщины могли совмещать работу с семьей.

- Эта работа подразумевает увеличение количества мест в детских садах, -констатировал Василий Тихонов. - Мы одними из первых в России создали ясли для детей в возрасте от двух месяцев. Сегодня уже открыто семь групп, в каждой из которых насчитывается по десять детей. Эту работу мы, безусловно, продолжим.

Продолжится и выполнение задачи, поставленной президентом России, по обеспечению односменного режима обучения школьников. Для этого городу потребуется построить еще пять школ. Одна из них уже возводится, открытие запланировано уже на следующий год. Еще две школы будут построены на условиях концессионных соглашений, документы уже подписаны.

- Национальные проекты - это катализаторы не только экономического, но и в первую очередь социального роста. За каждой цифрой, каждым действием стоит конкретный человек. Сейчас практически по всем нацпроектам мы уже достигли 100-процентных показателей исполнения. Это стало возможным благодаря слаженной работе команды Югры во главе с губернатором, всех вовлеченных в этот процесс людей, - резюмировал Василий Тихонов.

В ходе встречи жители подняли вопрос санаторно-курортного лечения граждан старшего поколения в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". В частности, поступило предложение внедрить сертификаты санаторно-курортного лечения. По убеждению инициаторов, тогда любой сможет самостоятельно выбирать учреждение, участвующее в реализации проекта, и получить таким образом требуемый именно ему перечень медицинских услуг.

- Я поддерживаю эту идею, - отметила Наталья Комарова. - Этот способ может стать самым справедливым. Подобные сертификаты в Югре успешно работают в областях дополнительного образования, ухода за пожилыми людьми и в ряде других направлений. Причем этот опыт уже отмечен правительством России.

В ходе разговора о формировании комфортной городской среды Наталья Комарова поделилась, что хочет инициировать посадку деревьев: в честь 90-летия Югры в каждом муниципалитете высадить по 90 кедров.

- Мы вместе сможем выполнить эту большую экологическую, воспитательную, памятную задачу, - выразила уверенность Наталья Комарова.

Нацпроекты помогают решать проблемы

Еще одну рабочую встречу с жителями Наталья Комарова провела в Мегионе. Кроме того, здесь состоялась общественная приемка школы на 300 мест, построенной в рамках нацпроекта "Образование". Губернатор посетила терапевтический стационарный корпус городской больницы, отделение скорой медицинской помощи. Познакомилась с пилотным проектом ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" по применению цифровых инструментов, реализуемым в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".

В 2019 году на достижение показателей нацпроектов в Мегионе предусмотрено практически 430 миллионов рублей. Причем большая часть этих средств - 410 миллионов рублей - направлена на реализацию национального проекта "Жилье и городская среда".

В числе положительных результатов работы глава Мегиона Олег Дейнека выделил аллею Славы, которая обустраивается и будет введена в строй к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, при въезде в город установлена объемная световая композиция, в сквере - символический арт-объект, на территории Мегиона высажены еловые и яблоневые аллеи.

Отметим, для местных властей приоритетными являются расселение и ликвидация непригодного для проживания жилья. В этой связи только в 2019 году из четырех тысяч квадратных метров такого жилфонда будут переселены 296 человек. Для них приобретено 112 квартир в новостройках общей площадью 7200 квадратов. В целом же до 2024 года будут расселены все жители из домов, признанных аварийными на 1 января 2018 года.

Реализация национального проекта "Образование" для Мегиона сегодня выражается в том, что в городе строится новая школа, а численность детей, обучающихся во вторую смену, за последние два года снизилась с 20 до 16 процентов. Ввод в эксплуатацию нового объекта образования позволит перевести всех школьников города на односменный режим.

В разговоре о реализации нацпроекта "Демография" руководитель общественной организации "Многодетная семья" Ольга Бойко подчеркнула, что сегодня в городе насчитывается около тысячи многодетных семей. На достижение такого высокого показателя положительным образом сказалось введение региональных мер поддержки, включая ежемесячную выплату в связи рождением первого ребенка, югорский материнский капитал, выплаты на погашение части долга по ипотечному кредиту и многие другие. Но при этом существуют определенные сложности, связанные с организацией отдыха и оздоровления детей. Так, по ее словам, стоимость путевки на одного ребенка составляет около 30-35 тысяч рублей, что может стать неподъемной суммой для некоторых многодетных семей. В качестве предложения от общественности Ольга Бойко выдвинула инициативу о возможности компенсации оплаты провоза детей к месту отдыха личным транспортом родителей.

Наталья Комарова подчеркнула, что это актуальное предложение для югорчан.

- Поручение на этот счет уже есть. С 1 января 2020 года компенсация будет введена, - сообщила губернатор.

Исполняющая обязанности директора регионального департамента социального развития Тереза Пономарева добавила, что в самое ближайшее время состоятся общественные обсуждения по конкретному механизму ее реализации. До конца года вопрос будет решен.

При обсуждении реализации национального проекта "Жилье и городская среда" Олег Дейнека сообщил, что Мегион сейчас находится на стадии завершения решения проблемы вагон-городков: "2019 год - год последнего балка в нашем городе".

Но в этой связи горожан интересовали вопросы не только расселения балочных массивов, но и тема благоустройства поселка Высокого на следующий год. По словам главы муниципалитета, бюджет 2020 года еще не принят, но на эти цели в течение года планируется направить около 20 миллионов рублей.

Отметим, что всего во встрече приняли участие свыше 300 человек. Главе региона было направлено около 40 вопросов, коснувшихся каждого из реализуемых национальных проектов.

Такая форма работы позволяет воплощать важные общественные инициативы в рамках нацпроектов.В ходе встреч, посвященных обсуждению реализации нацпроектов, люди могут получить ответы на запросы, касающиеся решения системных проблем.

Показательно, что еще перед встречей и во время ее проведения во дворце искусств Мегиона были организованы консультационные площадки, где специалисты окружных органов власти, местного самоуправления, профильных ведомств отвечали на вопросы горожан.