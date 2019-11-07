Минстрой России опубликовал индекс качества городской среды - Екатеринбург в нем в первой тройке после Санкт-Петербурга и Москвы. Чуть-чуть, но все же уступила столице Урала даже передовая и благополучная Казань.

Всего оценивалось 1114 населенных пунктов страны. Авторы методики разбили их на 10 групп по количеству населения и климату. Учитывалось многое, от того, кому в городе отдается приоритет - пешеходам или автомобилям, до того, сколько времени приходится тратить на дорогу до работы, какие типы общественных пространств и виды досуга есть на территории, насколько доступна инфраструктура.

К примеру, Екатеринбург показал неплохие результаты по качеству жилья и общественно-деловой среды, а вот по уровню озеленения не дотянул даже до середнячков. Еще один крупный город региона, Каменск-Уральский, в своей подгруппе тоже оказался в числе условно благоприятных для жизни. У него гораздо больше критериев подсвечено зеленым, то есть они набрали свыше половины баллов от максимума, а вот у Нижнего Тагила такое достижение всего одно.

"Умные", безопасные города, комфортные для жизни сегодня не только в федеральной, но и в мировой повестке, что показал Всемирный день городов, который провели в Екатеринбурге одновременно с международным форумом высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Их участниками стали более 10 тысяч экспертов из 45 государств. Россия впервые проводила такое мероприятие, поэтому на свердловчан легла особая ответственность - и в грязь лицом не ударить, и поделиться опытом, который будет интересен на всех континентах.

- Это одна из самых авторитетных отраслевых площадок в сфере урбанистики, а нацпроект "Жилье" и приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" - знаковые, результаты которых люди видят сразу. Города играют огромную роль в развитии общества и экономики как на глобальном, так и на региональном уровнях, - считает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

О комплексной застройке и реновации старых районов на Среднем Урале знают не понаслышке: доля городского населения здесь - почти 85 процентов. Ежегодно вводится более двух миллионов квадратных метров жилья. Среди крупнейших проектов ЖК "Южный" в Каменске-Уральском, ЖК "Мичуринские пруды" в Нижнем Тагиле, микрорайоны Академический и Солнечный в Екатеринбурге. В планах - развитие ВИЗа-правобережного на площади 500 гектаров. А ведь когда уральцы взялись за комплексное освоение территорий по схеме государственно-частного партнерства в 2006 году, в законодательстве даже термина такого не было.

- Тогда все мыслили размерами квартала, а мы - сразу размерами мини-города. При масштабировании ошибки в обеспечении сетями и другой инфраструктурой неизбежны. Приступая к проекту, опросили людей: что их волнует больше всего? Оказалось, безопасность и качество воды. Все это сразу заложили в техзадание: сегодня любой житель Академического может вызвать службу безопасности, тысячи камер следят за порядком на улицах, - поделился опытом Вениамин Голубицкий, президент ГК "КОРТРОС".

По словам Маймуны Мохд Шариф, заместителя Генсека ООН, исполнительного директора программы по населенным пунктам (ООН-Хабитат), инновации для городов - общий тренд, который касается всех жителей планеты. Индекс качества городской среды - как раз один из примеров сотрудничества Минстроя РФ и ООН-Хабитат: в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" наша страна стремится преобразить территории в соответствии с высокими международными стандартами.

"Умные", безопасные города, комфортные для жизни сегодня не только в федеральной, но и в мировой повестке

"Болячки" российских городов хорошо известны: аварийное жилье, пробки, нездоровая экология, разные финансовые возможности. Средство от них в мире уже придумано, вот только лечение может быть весьма болезненным. К примеру, в большинстве населенных пунктов сложно расширить дороги, не нарушив при этом исторического наследия. Население, для которого много лет машина считалась роскошью, отказывается пересаживаться на общественный транспорт. Практически везде есть проблемы с вывозом мусора и очистными сооружениями.

- Комфортным должно быть не только жилье, но и среда вокруг. Города будущего - это места, где люди имеют возможность самореализоваться, где уютные улицы, современные вокзалы, решены проблемы личного и общественного транспорта, люди чувствуют себя в безопасности и дома, и за его пределами, имеют работу и рожают детей, - рассуждает министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

В 2018 году минстрой впервые провел конкурс проектов благоустройства в малых и исторических поселениях. Отобрали 160 вариантов, в том числе проект набережной в Верхней Туре (Свердловская область). На ее реконструкцию ушло 194 миллиона рублей, из них 30 - федеральный грант. В 2019 году отбор прошли еще 80 заявок из 46 регионов, а всего до 2024 года в стране планируется реализовать 480 проектов благоустройства.

Преобразования ждут и другие территории в рамках приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Так, на Среднем Урале в этом году работы велись в 50 муниципалитетах. Из двух миллиардов рублей, потраченных на облагораживание 56 общественных пространств и 70 дворов, свыше 1,7 миллиарда выделил федеральный бюджет. Очень важно, отмечают эксперты, что люди сами голосуют за то, что необходимо изменить в первую очередь. Значит, новые объекты будут востребованы.

- Мы готовы всесторонне поддерживать создание отраслевых архитектурных объединений, которые возглавят молодые амбициозные специалисты, способные взглянуть на создание городской среды под новым углом. Только с помощью синергии усилий органов власти всех уровней и бизнеса мы найдем неординарные решения, ликвидируем различия в уровне жизни между регионами, - подчеркивает Владимир Якушев.

Как отмечают эксперты, 100+ Forum Russia с каждым годом набирает обороты. Решения, которые вырабатываются здесь, становятся концептуальными для отрасли. К примеру, год назад в Екатеринбурге обсуждали модернизацию ценообразования в строительстве - и в 2019-м уже 60 регионов перешли на расчетный метод. В этот раз Минстрой РФ объявил о возрождении института типового проектирования. Предполагается, что типовые проекты разработают для соцсферы (школ, детских садов, больниц, поликлиник, ФОКов) таким образом, чтобы их можно было привязать к любой местности с поправкой на климат и особенности грунта. Это сократит срок и улучшит экономику строительства.

В рамках 100+ Forum Russia-2019 Свердловская область подписала два соглашения о сотрудничестве - с Минстроем РФ и Национальным объединением строителей.

Между тем

Во время пребывания в Екатеринбурге Владимир Якушев дал старт строительству ледовой арены УГМК на 15 тысяч зрителей. Это будет многофункциональный комплекс с современными инженерными решениями, благодаря которым здесь смогут проводить не только соревнования по 11 видам спорта вплоть до чемпионатов Европы и мира, но и крупные конференции, концерты. В частности, на этой площадке пройдут финалы Универсиады в 2023 году. Особое внимание в проекте уделено территории вокруг арены: исторические здания по соседству приспособят под современные нужды, а также построят пешеходный мост через Исеть, набережную и создадут зеленую прогулочную зону.