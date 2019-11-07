Специалисты сопоставили среднюю зарплату, цену квартир, сумму ежемесячного платежа по ипотеке и средний срок возврата кредита. Оказалось, что меньше всего финансовая нагрузка на Урале, где ипотечный взнос съедает лишь 42 процента зарплаты. Сложнее всего выплачивать ипотеку жителям северо-западной части страны, где цена квадратного метра намного выше средней зарплаты.

По данным Росстата, цены на жилье в России отличаются многократно. Самое дорогое, естественно, в Москве - 112,5 тысячи рублей за квадрат, дешевле всего квартиры в Центральной России и Поволжье - 42,3 и 43,3 тысячи. Стоимость квартир в УрФО в среднем немногим более 50 тысяч рублей.

Ипотека здесь оказалась самой доступной благодаря высоким цифрам средней зарплаты. Впрочем, за это, по мнению экспертов, стоит благодарить северные регионы округа, где уровень зарплат значительно превышает доходы жителей других территорий.