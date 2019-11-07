Арбитражи накрыла волна исков о защите авторских прав на героев российских мультсериалов. В Челябинске правообладатели открыли охоту на наборы игрушек с героями мультиков, в Кургане - на детские вещи с их изображениями.

В каком виде воплощен любимый детьми образ, зависит только от выдумки производителей контрафакта. А расплачиваться, причем немалыми суммами, за это приходится индивидуальным предпринимателям, предлагающим ходовой товар в детских отделах магазинов. Доводы продавцов, что они понятия не имели о принадлежности изображения на кофточке, суды не принимают: незнание не освобождает от ответственности. В итоге многим ИП уже пришлось заключить с правообладателями мировые соглашения, чтобы получить рассрочку выплаты компенсаций.

Как пояснили "РГ" в одной из судебных инстанций, для подтверждения продажи контрафакта достаточно контрольной закупки с фиксацией на видео передачи товара и чека. И, судя по обширной географии и количеству исков, бороться с контрафактом правообладателям помогают, вероятно, не безвозмездно.

По закону за нарушение авторских прав предусмотрена компенсация от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Назначается она по усмотрению суда. Если речь идет о единичном нарушении, дело, как правило, рассматривается в упрощенном порядке, а наказание следует символическое.

С предпринимательницы из Миньяра, продавшей набор игрушек стоимостью 350 рублей, за использование логотипа мультсериала "Три кота" и изображения шести его персонажей суд первоначально взыскал 5000 рублей. И женщина перевела было дух. Однако истец - телеканал СТС - нашел способ добиться увеличения компенсации, сделав нехитрый маневр: под занавес 15 дней, которые даются судом на исполнение необходимых формальностей, представители телеканала направили ходатайство об увеличении суммы иска в пять раз - до 300 001 рубля. А когда суд его отклонил как запоздавшее и вынес решение в упрощенном порядке, немедленно его обжаловали.

Истец не должен доказывать размер убытков и может потребовать любую компенсацию с учетом принципа разумности и справедливости

Дело в том, что согласно статье 49 АПК РФ истец до вынесения решения в первой инстанции имеет полное право менять размер исковых требований. А после их увеличения на сумму свыше 250 тысяч рублей дело в отношении ИП уже не может рассматриваться в упрощенном порядке. Как отметили в 18 Апелляционном арбитражном суде, это послужило "безусловным основанием для отмены решения суда первой инстанции".

Суд также счел, что правообладатель не должен доказывать размер причиненных ему убытков и может потребовать любую компенсацию с учетом принципа разумности и справедливости. А если нарушены права на несколько объектов интеллектуальной собственности, то компенсация взыскивается за каждое изображение в отдельности.

И заявленные к ИП из Миньяра исковые требования скорее всего были бы удовлетворены, если бы не ее заявление о тяжелом материальном положении и наличии пожилых неработающих родителей. С учетом этого наказание было уменьшено до 30 тысяч рублей, однако это скорее исключение, чем правило.

Не повезло предпринимателю из Магнитогорска, который за продажу куклы из сериала "Сказочный патруль" заплатил 50 тысяч рублей - кроме самой игрушки ему вменили в вину еще и изображения трех героинь, и логотип сериала на коробке. А челябинскому бизнесмену продажа изображений героев мультсериала "Фиксики" обошлась в 40 тысяч. По взысканиям на сумму свыше 60-80 тысяч суды, как правило, заканчиваются мировыми соглашениями о рассрочке оплаты.

Покопавшись в базе данных челябинского арбитражного и 18 Апелляционного арбитражного суда, мы нашли десятки аналогичных дел о нарушении авторских прав на одних и тех же мультяшных героев. А значит, предпринимателям следует быть осторожнее, интересоваться мультипликационными новинками и знать защищенных персонажей в лицо.