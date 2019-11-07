Необходимо увеличить число бюджетных мест в медицинских вузах и персонифицированно отслеживать трудоустройство выпускников. Об этом на днях заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Уральские медики внесли свои предложения по закреплению кадров.

На Госсовете, посвященном вопросам развития медицины, прозвучали такие цифры: в 55 регионах страны число врачей в 2018 году сократилось, в отдельных падение за год - более пяти процентов. Из УрФО в десятку самых проблемных регионов вошла Курганская область, где численность медиков уменьшилась на 2,8 процента. А вот Тюменская область попала в топ-10 лучших: там рост 3,3 процента. Опытом тюменцы делились неоднократно. Главный пряник - быстрое предоставление жилья или участка под его строительство. За таким счастьем в Сибирь из соседних регионов переезжают порой целыми медицинскими бригадами.

Опыт соседей опробовал нынешним летом главный врач Красноуфимской районной больницы Дмитрий Новоселов. В отдаленной от областного центра клинике установили высокотехнологичное оборудование для проведения операций на сердце и сосудах. Но вот какая беда: закупить его и наладить оказалось проще, чем найти специалистов для такой сложной работы. В итоге главврач переманил докторов из Пензы, Челябинска и Нижнего Тагила - завлек возможностью построить дом и иметь интересную работу с хорошей зарплатой.

Опытом привлечения кадров Дмитрий Новоселов поделился на заседании экспертного клуба, посвященном вопросам модернизации первичной медицины. Но главврач признается, что с молодыми специалистами все сложнее: "Родители умоляют направить детей на целевое обучение в медуниверситет, дескать, это их призвание. Заключаешь договор, а через шесть лет те же родители слезно просят не ломать жизнь детям и не настаивать на их возвращении в Красноуфимск", - рассказывает он.

- Дефицит кадров в системе здравоохранения региона - 1145 человек. Больше всего врачей не хватает на удаленных территориях. Обеспеченность кадрами Екатеринбурга высока, - констатирует замминистра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите.

В то же время в УГМУ за счет федерального и областного бюджетов учатся две тысячи человек. Даже элементарная арифметика показывает, что "мощности" вуза должно хватить, чтобы покрыть дефицит. Вот только не едут новоиспеченные доктора в глубинку.

С этого года студентов медвуза и колледжа стали направлять на летнюю практику именно в те больницы, с которыми у них заключены целевые договоры: сработаться с коллективом, найти наставников и прочувствовать свою востребованность.

- Но это дает скорее воспитательный эффект. Никто не может обязать выпускников остаться в тех же больницах после отработки, - разводит руками проректор УГМУ Алебай Сабитов.

В реанимацию системы распределения выпускников представители здравоохранения не верят: это нарушает конституционное право человека на свободу выбора. Уральские эксперты предлагают вместо "крепостного права" использовать финансовые рычаги. В частности, ужесточить ответственность за пользование средствами бюджета, вложенными в обучение специалиста и выданными в качестве стимулирующих выплат. При переезде в глубинку доктору полагаются подъемные - миллион рублей, расходование которых сегодня не регламентировано: никто не запретит, например, вложить эти деньги в ипотеку в Екатеринбурге.

- С точки зрения финансиста, это кредит, который государство дало, ожидая получить специалиста, работающего там, где он востребован. Когда банки дают кредиты на образование, они предполагают возврат с процентами. Почему бы так же не поставить вопрос в отношении целевиков, не выполнивших обязательства? Они тоже должны вернуть в казну не только деньги, но и проценты за пользование ими, - считает глава Общественной палаты Екатеринбурга Александр Косинцев.

Предложения уральских экспертов направлены в комитет по законодательству Государственной думы.

Справка "РГ"

В высшие медицинские учебные заведения России ежегодно поступает не менее 50 тысяч человек, из них 27 тысяч - на бюджетные места. Для устранения дефицита кадров планируется увеличить бюджетный прием до 30-35 тысяч мест. Сегодня в стране не хватает 25 тысяч врачей и 122 тысячи медработников среднего звена.