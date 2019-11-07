На Госсовете, посвященном вопросам развития медицины, прозвучали такие цифры: в 55 регионах страны число врачей в 2018 году сократилось, в отдельных падение за год - более пяти процентов. Из УрФО в десятку самых проблемных регионов вошла Курганская область, где численность медиков уменьшилась на 2,8 процента. А вот Тюменская область попала в топ-10 лучших: там рост 3,3 процента. Опытом тюменцы делились неоднократно. Главный пряник - быстрое предоставление жилья или участка под его строительство. За таким счастьем в Сибирь из соседних регионов переезжают порой целыми медицинскими бригадами.
Опыт соседей опробовал нынешним летом главный врач Красноуфимской районной больницы Дмитрий Новоселов. В отдаленной от областного центра клинике установили высокотехнологичное оборудование для проведения операций на сердце и сосудах. Но вот какая беда: закупить его и наладить оказалось проще, чем найти специалистов для такой сложной работы. В итоге главврач переманил докторов из Пензы, Челябинска и Нижнего Тагила - завлек возможностью построить дом и иметь интересную работу с хорошей зарплатой.
Опытом привлечения кадров Дмитрий Новоселов поделился на заседании экспертного клуба, посвященном вопросам модернизации первичной медицины. Но главврач признается, что с молодыми специалистами все сложнее: "Родители умоляют направить детей на целевое обучение в медуниверситет, дескать, это их призвание. Заключаешь договор, а через шесть лет те же родители слезно просят не ломать жизнь детям и не настаивать на их возвращении в Красноуфимск", - рассказывает он.
- Дефицит кадров в системе здравоохранения региона - 1145 человек. Больше всего врачей не хватает на удаленных территориях. Обеспеченность кадрами Екатеринбурга высока, - констатирует замминистра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите.
В то же время в УГМУ за счет федерального и областного бюджетов учатся две тысячи человек. Даже элементарная арифметика показывает, что "мощности" вуза должно хватить, чтобы покрыть дефицит. Вот только не едут новоиспеченные доктора в глубинку.
С этого года студентов медвуза и колледжа стали направлять на летнюю практику именно в те больницы, с которыми у них заключены целевые договоры: сработаться с коллективом, найти наставников и прочувствовать свою востребованность.
- Но это дает скорее воспитательный эффект. Никто не может обязать выпускников остаться в тех же больницах после отработки, - разводит руками проректор УГМУ Алебай Сабитов.
В реанимацию системы распределения выпускников представители здравоохранения не верят: это нарушает конституционное право человека на свободу выбора. Уральские эксперты предлагают вместо "крепостного права" использовать финансовые рычаги. В частности, ужесточить ответственность за пользование средствами бюджета, вложенными в обучение специалиста и выданными в качестве стимулирующих выплат. При переезде в глубинку доктору полагаются подъемные - миллион рублей, расходование которых сегодня не регламентировано: никто не запретит, например, вложить эти деньги в ипотеку в Екатеринбурге.
- С точки зрения финансиста, это кредит, который государство дало, ожидая получить специалиста, работающего там, где он востребован. Когда банки дают кредиты на образование, они предполагают возврат с процентами. Почему бы так же не поставить вопрос в отношении целевиков, не выполнивших обязательства? Они тоже должны вернуть в казну не только деньги, но и проценты за пользование ими, - считает глава Общественной палаты Екатеринбурга Александр Косинцев.
Предложения уральских экспертов направлены в комитет по законодательству Государственной думы.
Справка "РГ"
В высшие медицинские учебные заведения России ежегодно поступает не менее 50 тысяч человек, из них 27 тысяч - на бюджетные места. Для устранения дефицита кадров планируется увеличить бюджетный прием до 30-35 тысяч мест. Сегодня в стране не хватает 25 тысяч врачей и 122 тысячи медработников среднего звена.