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07.11.2019 12:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы самые недружелюбные города России

Текст: Татьяна Воробьева
В каких городах России самые дружелюбные жители, а в каких соседи относятся друг другу с настороженностью? Если верить обнародованному сегодня исследованию, то список первых возглавляет Грозный, вторых - Якутск.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

90 тысяч обитателей двух сотен крупных российских городов опросили аналитики портала Domofond.ru. Респонденты оценивали утверждение "люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые" по десятибалльной шкале, после чего эксперты для каждого города вывели средний балл. Оказалось, что в миллионниках живут менее дружески настроенные горожане, чем по стране в целом. А шесть из десяти позиций в верхней части рейтинга (более дружелюбной) заняли южные города.

Фото: iStock
Названы самые "хвастливые" города России

Лидером остался Грозный: 8,3 балла по шкале дружелюбия. Впервые участвовал в опросе Северск в Томской области и сразу - второе место: 8,2 балла. Третье место поделили Гурьевск в Калининградской области (также дебютант рейтинга), Ессентуки и Майкоп - у всех по 8 баллов. Далее идут Махачкала, Туапсе, Геленджик - по 7,9 балла в каждом случае.

Якутск стал первым с конца, набрав всего лишь 6,4 балла по шкале дружелюбия. Второе место антирейтинга поделили три города: челябинский Златоуст, Воркута и Новомосковск в Тульской области - по 6,5 балла. На третьем месте - Арзамас и Шахты: 6,6 балла у обоих городов. Жители Ялты, Орска, Норильска и Комсомольска-на-Амуре оценили свои города одинаково - на 6,7 балла.

"Среди мегаполисов, чье население более миллиона, лидируют столицы национальных республик: Казань с 7,4 и Уфа с 7,3 балла. Уфа, впрочем, лишь на сотые доли балла опередила Санкт-Петербург, Красноярск, Москву и Нижний Новгород", - констатируют исследователи.

Следом идут Екатеринбург и Краснодар - у обоих по 7,2 балла. Пермь, Воронеж, Новосибирск и Самара набрали по 7,1 балла. Оценки ниже других получили Ростов-на-Дону и Челябинск: по 6,9 балла.

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