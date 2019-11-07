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07.11.2019 09:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ХМАО семья с восемью детьми отравилась угарным газом

Текст: Екатерина Призова

Многодетная семья, проживающая в частном доме в Ханты-Мансийске, попала в больницу с симптомами отравления.

На Алтае пять человек отравились угарным газом

"Сегодня в 8.15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отравлении угарным газом десяти человек, из них восемь - дети", - сообщает пресс-служба главка МЧС Югры.

Пострадавших доставили в окружную клиническую больницу. По информации департамента здравоохранения автономного округа, состояние четверых пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести, шестерых - легкой степени. У всех наблюдаются  улучшения.

Обстоятельства инцидента выясняются. Между тем источник РИА Новости в местных экстренных службах сообщил, члены отравившейся газом семьи накануне установили для отопления дома дизельную печь. Скорее всего, сделано это было с нарушением технологии: газ выводился не на улицу, а попадал в помещение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск
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