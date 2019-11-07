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07.11.2019 09:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюмени создали эмульсии из подорожника и шикшы для обогащения пищи

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нанобиоэмульсии из разного рода северных (и не только) растений создали ученые Тюменского индустриального университета. В дело пошли и традиционные рябина, брусника, подорожник, и такие непривычные как шикша - темно-фиолетовая ягода, известная также как водяника или вороника.

Особым образом извлеченные из этого сырья экстракты могут обогатить продукты питания: уникальность придуманной тюменцами технологии в том, что эмульсии повышают биодоступность минеральных веществ: в широком смысле это количество лекарственного (или просто полезного) вещества, которое доходит до места его действия в организме человека - то есть способность препарата усваиваться.

Фото: Наталья Граф/РГ
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"Мы создаем нанобиоэмульсии на основе водного настоя лекарственных растений, аминокислотно-фосфолипидно-минерального комплекса, брусничного пектина", - рассказал агентству РИА Новости завкафедрой товароведения и технологии продуктов питания профессор Владимир Попов.

Сырьем для приготовления нанобиоэмульсий может быть природный лецитин (жироподобное вещество, которое получают из соевого или подсолнечного масла), березовый бетулин (смолистое вещество, придающее стволу дерева ту самую белую окраску) и брусничный пектин (полисахарид).

Как уточнил профессор, наночастицы имеют увеличенную площадь поверхности и меньшую чувствительность к высоким и низким температурам.

В вузе называют технологию без преувеличения научным прорывом. Нанобиоэмульсии, синтезированные на кафедре товароведения, предназначены для изготовления пищевых продуктов с профилактическим эффектом. Такая пища должна снижать риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, повышать иммунитет и сопротивляемость организма. Обогащать такой добавкой можно хлеб, крупы, мясо и рыбу.

На данный момент, отмечают разработчики, нанобиоэмульсии прошли все необходимые испытания по показателям безопасности, уровню содержания витаминов, солей тяжелых металлов.

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