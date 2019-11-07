Рябков опроверг сообщения о "российских наемниках" в Ливии

"Мы не считаем, что есть основания для подобного рода утверждений, домыслов, но это не первый раз, когда американские СМИ распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес", - заявил дипломат, которого цитирует РИА Новости.
По словам Рябкова, Москва на дипломатическом уровне поддерживает усилия по ливийскому урегулированию, в том числе по линии ООН. Российская сторона находится в контакте с участниками указанного процесса.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что на Смоленской площади не удивлены появлением в американских СМИ недостоверной информации о российской политике. "Относимся к этому спокойно, хотя вынужден констатировать, что на настроения американской внутренней аудитории подобного рода периодические вбросы оказывают негативное воздействие", - уточнил Рябков.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на анонимные источники написало о прибытии около 200 российских бойцов на территорию Ливии в течение последних полутора месяцев. Они якобы оказывают поддержку войскам генерала Халифы Хафтара при осаде столицы республики Триполи. Это сообщение не было подкреплено какими-либо доказательствами.