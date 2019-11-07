Рябков опроверг сообщения о "российских наемниках" в Ливии

Информация о прибытии "российских наемников" в Ливию является домыслом американской прессы. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы не считаем, что есть основания для подобного рода утверждений, домыслов, но это не первый раз, когда американские СМИ распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес", - заявил дипломат, которого цитирует РИА Новости.

По словам Рябкова, Москва на дипломатическом уровне поддерживает усилия по ливийскому урегулированию, в том числе по линии ООН. Российская сторона находится в контакте с участниками указанного процесса.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что на Смоленской площади не удивлены появлением в американских СМИ недостоверной информации о российской политике. "Относимся к этому спокойно, хотя вынужден констатировать, что на настроения американской внутренней аудитории подобного рода периодические вбросы оказывают негативное воздействие", - уточнил Рябков.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на анонимные источники написало о прибытии около 200 российских бойцов на территорию Ливии в течение последних полутора месяцев. Они якобы оказывают поддержку войскам генерала Халифы Хафтара при осаде столицы республики Триполи. Это сообщение не было подкреплено какими-либо доказательствами.