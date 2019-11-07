Рябков рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву 9 мая

В США с интересом восприняли приглашение президента РФ Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу посетить Москву в честь празднования 75-й годовщины Победы.

"Мы не имеем никаких более подробных сведений о планах президента США на это время, мы исходим из того, что страны, которые входили в антигитлеровскую коалицию, конечно, по логике и по важности этого мероприятия, наверное, могли бы быть представлены на высшем уровне в ходе торжеств, которые запланированы на май будущего года в Москве", - заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, которого цитирует РИА Новости.

В развитие темы контактов Москвы и Вашингтона дипломат рассказал, что в ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Японию. Министр иностранных дел примет участие в заседании "двадцатки" на уровне глав внешнеполитических ведомств. В этот же момент на мероприятии будет присутствовать госсекретарь США Майкл Помпео. Однако пока планов о встрече Лаврова с американским коллегой нет.

"По состоянию на данный момент актуальных планов нет", - резюмировал Сергей Рябков.