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07.11.2019 09:52
Рубрика: Экономика

Роскачество дало советы по выбору пуховика

Текст: Марина Трубилина
Пуховик на молнии советуют покупать к зиме специалисты Роскачества. Портал составил рекомендации по выбору теплой верхней одежды.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Прежде всего, нужно определиться с выбором наполнителя для пуховика. Как отмечают в Роскачестве, уход за изделиями с синтетическим наполнителем более простой. Их легко стирать и сушить, так как синтетические волокна поглощают воду в минимальных количествах. Синтетический утеплитель не сбивается в комки и практически не выбивается наружу. Кроме того, он не вызывает аллергию.

Фото: iStock
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Одежду с наполнителем из пуха или пухо-перовой смеси стирать и сушить сложнее. При намокании пух образует комки, долго высыхает. Но у таких изделий есть и плюсы: они имеют небольшой объем и высокие тепловые характеристики. Пух, особенно водоплавающей птицы, значительно легче синтетических наполнителей.

Нужно обращать внимание на соотношение пуха и пера. Чем больше в утеплителе пера, тем пуховик холоднее и тяжелее.

Чтобы исключить миграцию пуха или пухо-перовой смеси изделие должно иметь многослойную структуру: материал верха, пуховой наполнитель в чехле и подкладочную ткань. Наполнитель должен быть равномерно распределен. Предотвратить миграцию утеплителя поможет также правильная простежка куртки - лучше всего, когда максимальное расстояние между прошивками пуховых секций - 15 сантиметров.

Ткани для верха должны быть водо- и ветронепроницаемыми, это помогает сохранить тепло. Для сохранения комфортности при перепадах температуры желательно, чтобы они были также воздухо- и паропроницаемыми (пропускать излишнее тепло, не давая превращать его во влагу).

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Этим свойствам отвечают мембранные и смесовые ткани. Подкладка из натуральных материалов поможет комфортно чувствовать себя в куртке как на улице, так и, например, в магазине, однако такая подкладка используется, как правило, в изделиях высокой ценовой категории. Также при выборе верхней одежды следует обратить внимание на ее удобство: куртка не должна стеснять движений, иначе это приведет к поломке фурнитуры, натяжению швов и преждевременному износу одежды. Выбирать изделия лучше на размер больше, так будет комфортнее.

Что касается фурнитуры, то надежнее всего остановить выбор на застежке-молнии, она позволяет лучше сохранить тепло. Молния должна иметь двухстороннюю тканевую защиту, а на уровне подбородка - быть защищенной текстильной вставкой. Пуговицы же и кнопки располагаются на расстоянии друг от друга, так что при ветреной погоде внутрь проникает холод.

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