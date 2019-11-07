Новости

Махачкала стала самым пыльным городом России 20:59
В 2020 году в РФ пройдет конференция на тему четырехдневной рабочей недели 20:23
Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым 19:31
Высоко в Пиренеях археологи наткнулись на древнюю мастерскую 19:31
Минпромторг обсудил со Словакией варианты сотрудничества 19:24
Зеленский задекларировал 36 тысяч долларов дохода от сдачи имущества 19:06
Мобильные операторы считают возможным удешевить роуминг в ЕАЭС 18:47
Аэропорт "Внуково" 8 ноября станет имени Туполева 18:46
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось ее фото с мужем 18:37
Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии 18:31
Поезд Петербург - Севастополь возродит исторический маршрут 18:11
ФАС проведет проверку по факту подорожания гречки 18:10
Самые дорогие УАЗы за 15 млн рублей: кто быстрее 18:10
Пункты выдачи заказов Почты России откроются в магазинах "Обуви России" 18:09
Дети-аутисты получат помощь в филиалах "Нашего солнечного мира" 18:09
В Выхино-Жулебине в рамках реновации появятся два бассейна 18:04
Московская канатная дорога будет закрыта на будущей неделе 17:59
Российско-северокорейская граница внесена в ЕГРН 17:56
В Нагорном районе по программе реновации построят школы и детсады 17:54
В Москве в доставке появились роботы 17:54
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4 17:48
Видео: В Саудовской Аравии на крыше здания заметили львицу 17:43
Число отравившихся работников "Ленты" в Петербурге превысило 100 человек 17:42
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября 17:40
Путин заявил о возможности открытия российско-казахстанских школ 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
07.11.2019 20:15
Рубрика: Общество

Кто в группе риска

Стартовала бесплатная диагностика диабета
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
Роспотребнадзор предложил всем желающим бесплатно узнать, есть ли у них риски развития диабета второго типа.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Для этого всего лишь нужно пройти простой тест на сайте Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. А полученный по результатам тестирования промокод поможет бесплатно сдать анализы в отделениях Центра молекулярной диагностики и других медицинских учреждениях по всей стране. Анализ можно сдать с 14 по 17 ноября.

Фото: iStock
Простой анализ поможет остановить развитие предиабета

Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается ежегодно 14 ноября под эгидой ООН. В 2019 году Международная диабетическая федерация (International Diabetes Federation, IDF) предложила провести этот день под девизом "Семья и диабет". Специалисты уверены, что роль семьи в ранней диагностике заболевания очень важна: ведь именно близкие люди в первую очередь могут и должны заметить настораживающие симптомы. Среди них - постоянная жажда или приступы голода, сухость во рту, зуд кожи и слизистых оболочек, слабость, головные боли, нарушение зрения.

Диабет - это хроническое заболевание, при котором нарушается выработка и использование гормона инсулина, регулирующего уровень сахара в крови.

Существует три основных формы диабета: первого типа, второго типа и гестационный диабет (является временным нарушением при беременности). Причина диабета первого типа до сих пор неизвестна. Людям с таким диагнозом требуется ежедневно вводить инсулин, чтобы выжить. Но у большинства больных все-таки диагностируется диабет второго типа. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), приводят к развитию этого заболевания избыточный вес и отсутствие физической активности.

Сахарный диабет опасен прежде всего развитием других болезней - слепоты, инсульта и инфаркта

По данным Международной диабетической федерации, сегодня он развивается у каждого одиннадцатого человека на планете, причем половина из этих людей живут, не подозревая о своем диагнозе. В России, как следует из данных Всероссийского эпидемиологического исследования распространенности сахарного диабета второго типа, которое провели Эндокринологический научный центр и компания "Санофи", неинсулинозависимый диабет имеют более 6 миллионов человек. Около 25 миллионов россиян находятся на стадии преддиабета, то есть в группе риска.

Диабет любого типа опасен прежде всего развитием других болезней. Самые страшные из них - слепота, инсульт и инфаркт. Для того чтобы уменьшить риски развития диабета, нужно просто стараться вести здоровый образ жизни: сократить потребление сахара, соли и насыщенных жиров, воздерживаться от употребления табака, так как курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, контролировать вес. Ежедневно не менее 30 минут посвящать физическим нагрузкам. Это может быть любая активность, главное - не лениться.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Диабет: профилактика и диета
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Макрон посоветовал Европе пересмотреть отношения с Россией
Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии
Сбербанк снизит ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Песков рассказал про две "демографические ямы"
Макрон: НАТО впала в кому