Роспотребнадзор предложил всем желающим бесплатно узнать, есть ли у них риски развития диабета второго типа.

Для этого всего лишь нужно пройти простой тест на сайте Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. А полученный по результатам тестирования промокод поможет бесплатно сдать анализы в отделениях Центра молекулярной диагностики и других медицинских учреждениях по всей стране. Анализ можно сдать с 14 по 17 ноября.

Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается ежегодно 14 ноября под эгидой ООН. В 2019 году Международная диабетическая федерация (International Diabetes Federation, IDF) предложила провести этот день под девизом "Семья и диабет". Специалисты уверены, что роль семьи в ранней диагностике заболевания очень важна: ведь именно близкие люди в первую очередь могут и должны заметить настораживающие симптомы. Среди них - постоянная жажда или приступы голода, сухость во рту, зуд кожи и слизистых оболочек, слабость, головные боли, нарушение зрения.

Диабет - это хроническое заболевание, при котором нарушается выработка и использование гормона инсулина, регулирующего уровень сахара в крови.

Существует три основных формы диабета: первого типа, второго типа и гестационный диабет (является временным нарушением при беременности). Причина диабета первого типа до сих пор неизвестна. Людям с таким диагнозом требуется ежедневно вводить инсулин, чтобы выжить. Но у большинства больных все-таки диагностируется диабет второго типа. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), приводят к развитию этого заболевания избыточный вес и отсутствие физической активности.

Сахарный диабет опасен прежде всего развитием других болезней - слепоты, инсульта и инфаркта

По данным Международной диабетической федерации, сегодня он развивается у каждого одиннадцатого человека на планете, причем половина из этих людей живут, не подозревая о своем диагнозе. В России, как следует из данных Всероссийского эпидемиологического исследования распространенности сахарного диабета второго типа, которое провели Эндокринологический научный центр и компания "Санофи", неинсулинозависимый диабет имеют более 6 миллионов человек. Около 25 миллионов россиян находятся на стадии преддиабета, то есть в группе риска.

Диабет любого типа опасен прежде всего развитием других болезней. Самые страшные из них - слепота, инсульт и инфаркт. Для того чтобы уменьшить риски развития диабета, нужно просто стараться вести здоровый образ жизни: сократить потребление сахара, соли и насыщенных жиров, воздерживаться от употребления табака, так как курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, контролировать вес. Ежедневно не менее 30 минут посвящать физическим нагрузкам. Это может быть любая активность, главное - не лениться.