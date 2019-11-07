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07.11.2019 17:56
Рубрика: Экономика

Российско-северокорейская граница внесена в ЕГРН

Текст: Ольга Игнатова

Российско-северокорейская граница внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом "Российской газете" сообщили в Федеральной кадастровой палате.

Там пояснили, что в ЕГРН содержатся сведения не только о домах, участках, зданиях и сооружениях (в том числе незавершенных), но и еще о различных границах. Например, о границах между регионами. Поставлена задача внести туда сведения и о государственной границе России с другими государствами.

Фото: mantinov / iStock
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Зачем это нужно? Сама граница не может быть объектом недвижимости. Как уточнили в Кадастровой палате, прежде всего данные о точных координатах границы могут понадобиться властным структурам, бизнесу и владельцам земельных участков, расположенных на приграничных территориях, так как там есть ограничения в использовании земли. Например, такие участки нельзя продавать иностранцам.

Граница России и КНДР - сухопутная и морская. Часть ее проходит по фарватеру реки Туманная (Туманган) и по эстуарию (устью) реки в акватории Японского моря. С российской стороны к границе с КНДР примыкает Хасанский район Приморского края. Со стороны КНДР - территория города Насон. Основная пограничная застава носит название "Песчаная". В ЕГРН внесен участок государственной границы, расположенный на территории кадастрового округа "Приморский", протяженностью 39,8 км (сухопутной и морской).

Экономика Недвижимость Земля
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