РТРС может стать альтернативой "Витрина ТВ" в трансляции телеканалов в интернете

Он подтвердил "Прайм" готовность ФГУП к распространению в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса. В РТРС также указали на то, что в случае принятия закона предприятие готово обсуждать возможные варианты взаимодействия с "Витриной ТВ", включая предоставление услуг стримингового вещания.
"Мы поддерживаем открытую конкуренцию и готовы как конкурировать, так и выстраивать взаимодействие с РТРС, - прокомментировал ситуацию представитель "Витрины ТВ". - Мы видим, что развитие новых способов распространения ТВ-сигнала и форм его потребления требует создания новой технологичной инфраструктуры".
Помимо ОТТ-вещания, унификации и внедрения единых стандартов требуют интерактивные технологии ТВ-вещания, такие как HbbTV и Addressable ТВ или просмотр ТВ-контента по запросу. Есть большой потенциал сотрудничества РТРС и "Витрина ТВ" в рамках технологического опыта и экспертиз в вопросах распространения ТВ-контента и обеспечения всех зрителей РФ качественным контентом и интерактивными сервисами во всех средах, добавил он.
Источник: ПРАЙМ