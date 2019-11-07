РТРС может стать альтернативой "Витрина ТВ" в трансляции телеканалов в интернете

Новости

В Подмосковье опубликованы точки расстановки передвижных видеокамер 13:19
В Прикамье мужчину заподозрили в убийстве сына и беременной жены 13:08
В Крыму приостановили работу скандальной нефтебазы 13:08
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей 13:06
В Оренбуржье работницу элеватора насмерть засыпало семечками 13:05
СК установит причину пожара на нефтебазе в Новороссийске 13:04
На ВДНХ экскурсии будут вести аудиогиды 13:04
В России нашли способ лишить США авианосцев 13:02
Бренд Volvo и Geely показал первые тизеры купе-кроссовера 13:00
В Новгородской области из-за подтоплений эвакуировали 70 человек 12:59
Джеймсу Дину дали роль спустя 60 лет после смерти 12:58
Готовность крымской трассы "Таврида" составила 81 процент 12:56
Средняя зарплата школьного учителя превысила 40 тысяч рублей 12:56
Неадекватного гражданина сняли с Шелепихинского моста 12:49
Россия и Казахстан определили границу между странами 12:48
Вышел трейлер экранизации "Цвета из иных миров" Лавкрафта 12:36
Участие Черышева в матчах за сборную зависит от итогов МРТ 12:33
В Карелии в ДТП пострадала замминистра здравоохранения республики 12:23
Жаров заявил о росте числа жалоб в сфере персональных данных 12:20
В поезде из Минвод в Москву отравились 29 детей 12:19
Москвичей предупредили о нехватке кислорода в воздухе в четверг 12:18
АвтоВАЗ готовит конвейер под выпуск совершенно новых моделей 12:18
В Якутии завели дело после того, как девушке дали "порулить" самолетом 12:15
На Калининской АЭС отключили третий энергоблок из-за сработавшей защиты 12:12
Выросло число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
07.11.2019 12:03
Рубрика: Экономика

РТРС может стать альтернативой "Витрина ТВ" в трансляции телеканалов в интернете

ФГУП РТРС, осуществляющее трансляцию каналов первого и второго мультиплекса в цифровом формате, может стать альтернативным выбором в случае принятия закона о единой технологической платформе по доставке телевизионного контента в интернете наряду с платформой "Витрина ТВ". Обе эти организации могут стать уполномоченными по передаче обязательных общедоступных каналов в сети, считает зам руководителя РТРС Виктор Пинчук.

Он подтвердил "Прайм" готовность ФГУП к распространению в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса. В РТРС также указали на то, что в случае принятия закона предприятие готово обсуждать возможные варианты взаимодействия с "Витриной ТВ", включая предоставление услуг стримингового вещания.

"Мы поддерживаем открытую конкуренцию и готовы как конкурировать, так и выстраивать взаимодействие с РТРС, - прокомментировал ситуацию представитель "Витрины ТВ". - Мы видим, что развитие новых способов распространения ТВ-сигнала и форм его потребления требует создания новой технологичной инфраструктуры".

Помимо ОТТ-вещания, унификации и внедрения единых стандартов требуют интерактивные технологии ТВ-вещания, такие как HbbTV и Addressable ТВ или просмотр ТВ-контента по запросу. Есть большой потенциал сотрудничества РТРС и "Витрина ТВ" в рамках технологического опыта и экспертиз в вопросах распространения ТВ-контента и обеспечения всех зрителей РФ качественным контентом и интерактивными сервисами во всех средах, добавил он.

Источник: ПРАЙМ

Экономика Отрасли Связь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рябков рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву 9 мая
С 2020 года в России введут оплату покупок по QR-коду
Россия готова ответить в случае выхода США из Договора по открытому небу
Бортников: Боевики готовят смертников через закрытые мессенджеры
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту