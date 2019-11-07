С 2020 года в России введут оплату покупок по QR-коду

Оплачивать покупки по QR-коду через систему быстрых платежей с 2020 года смогут жители всех регионов страны. О запуске этого механизма на всей территории России рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Заявление прозвучало в ходе совместного заседания комитетов ГД по бюджету и налогам и по финансовому рынку, темой которого стала денежно-кредитная политика РФ в ближайшие три года.

Набиуллина назвала создание системы быстрых платежей одним из главных направлений работы ЦБ. Сейчас проект отрабатывается в тестовом режиме.

- Со следующего года мы запустим по всей стране, когда можно по QR-коду расплачиваться за товары, услуги, в том числе в магазинах, - рассказала глава регулятора.

Инновационный вид оплаты, как ранее сообщалось, тестируется с лета. Отрабатывается система быстрых платежей - переводы от физических лиц в адрес юридических. Для переводов планировалось использовать QR-коды двух типов. Это статический код - в этом случае покупателю нужно будет его просканировать через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку. Второй вариант - динамический QR-код, который содержит данные о сумме покупки, поэтому для оплаты покупателю достаточно будет просто его отсканировать.