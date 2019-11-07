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Текст:   Екатерина Ясакова 
16:42 07.11.2019

Сбербанк снизит ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками, заявки на которые будут поданы с восьмого ноября. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Скидка на процентные ставки по ипотеке в рамках программы субсидирования с застройщиками сроком до семи лет увеличена на 0,2 процента до 2,2 процента, а для кредитов сроком от 12 до 30 лет составит один процент.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,1 процента.

Также при оформлении ипотечного кредита сроком на 7-12 лет по программе субсидирования с застройщиками доступна скидка 1,5 процента на ставку по ипотеке.

Как отмечается, скидки необходимы, чтобы сделать ипотеку одинаково выгодной как для покупателей, так и для застройщиков.

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