Сборная России показала форму, в которой сыграет на Евро-2020

В Москве показали форму, в которой сборная России сыграет на Евро-2020. Экипировка команды не слишком отличается от формы, в которой наша сборная выступала на ЧМ-2018.

Главное отличие - цвета российского флага на рукавах, которые, правда, расположены в обратном порядке.

Форму презентовали игроки сборной и московского "Локомотива" Алексей Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев и Гильерме, а также полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев.

- Честно говоря, не успел еще рассмотреть форму. Но не было такого, чтобы форма сборной не нравилась. И главное на ней - герб! - сказал Бакаев.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Сборная России уже гарантировала себе участие в турнире. Соперники определятся позже.