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Рубрика: Экономика

Бери - не хочу

Счетная палата выявила низкий уровень исполнения бюджета
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8009)
Федеральный бюджет с января по сентябрь получил на триллион рублей больше запланированного, при этом расходовать деньги на проекты ведомства не спешат. Остаток неиспользованных средств может в этом году оказаться больше, чем в прошлом, установила Счетная палата (СП).

Ведомство опубликовало оперативный доклад об исполнении бюджета за девять месяцев. Хорошая новость - деньги есть. Плохая - их не успевают потратить с пользой. Профицит федерального бюджета составил 2,7% ВВП - это почти три триллиона рублей, тогда как планировали только два.

За 9 месяцев бюджет получил триллион рублей сверх плана, но ведомства не успевают их тратить

Заметнее всего доходы выросли за счет налога на добавленную стоимость (НДС), в основном благодаря его повышению с начала года. Росли доходы за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на прибыль организаций и дивидендов по акциям, принадлежащим России. Помогли также стабильные цены на нефть. А вот потрачено при этом только 63% от запланированных расходов. Сложившийся уровень исполнения бюджета "свидетельствует о наличии рисков неисполнения расходов в полном объеме и роста остатков неиспользованных средств федерального бюджета по сравнению с 2018 годом", отметили в СП. То есть деньги выделяются, но вовремя не расходуются и возвращаются в бюджет.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Ниже всего уровень исполнения расходов, как и в прошлом году, в сферах национальной безопасности и правоохранительной деятельности, ЖКХ, культуры, спорта. Также отстают от запланированных расходы на национальную экономику и общегосударственные вопросы. Среди главных распорядителей бюджетных средств хуже всего исполнили расходы (менее 40%) минкомсвязь, Ростуризм, Федеральное агентство по делам национальностей, Росавиация и госкорпорация "Роскосмос". На момент подписания номера комментарии у них получить не удалось.

Основные бюджетные расходы в России идут в конце года, потому в течение года высоки объемы недофинансирования, поясняет "РГ" доцент НИУ ВШЭ Виктор Шпрингель. Но сама система доходов и расходов в стране малоэффективна, считает он. "Излишки накапливаются, и в этом нет ничего плохого, за исключением того, что, например, Норвегия или ОАЭ вкладывают деньги в перспективные проекты, которые приносят отдачу. У нас система управления консервативна, и деньги вкладываются в гособлигации США и других стран", - говорит он.

Сейчас система управления финансами в России во многом перераспределительная, а должна быть стимулирующей. "Государству стоит больше заниматься длинными инфраструктурными проектами, куда частный бизнес не придет", - полагает эксперт.

Экономика Казна Федеральный бюджет Госфонды и контрольные органы Счетная палата Правительство Минкомсвязи Правительство Минкультуры Ростуризм Правительство "Роскосмос" Бюджет 2018-2020
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