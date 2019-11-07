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07.11.2019 18:05
Рубрика: Экономика

Чья хата с краю

Сервис аренды квартир Airbnb проверит все адреса на своей платформе
Текст: Евгений Гайва
Один из крупнейших в мире онлайн-сервисов по краткосрочной аренде домов и квартир Airbnb намерен проверить все зарегистрированные на нем адреса. В компании объявили о широкой программе преобразований после нашумевшего расстрела людей в одном из арендованных домов в Калифорнии (США).
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Сейчас на платформе предложения по аренде жилья размещены в 191 стране мира. Сервисом активно пользуются самостоятельные туристы, в том числе из России, чтобы снять на несколько дней дом, квартиру, апартаменты. Как выяснилось неделю назад, пользовались сервисом также любители шумных вечеринок. В Калифорнии они сняли дом якобы для 12 человек. На деле там оказалась сотня людей. В ходе вечеринки по случаю Хеллоуина 31 октября произошла перестрелка, в которой погибли 5 человек.

Фото: istock
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Сразу же после трагедии руководитель компании Брайан Чески заявил о запрете снимать жилье через сервис для вечеринок. Правда, как на деле проверить намерения арендаторов, он тогда не пояснил.

Теперь в заявлении компании говорится, что, во-первых, все зарегистрированные на платформе 7 миллионов адресов проверят в течение года - на точность описания, включая точность фотографий, всех деталей, а также стандартов качества, в том числе чистоту, безопасность и наличие основных удобств. Не соответствующие описанию адреса будут удалены.

Во-вторых, уже с 15 декабря пользователям сервиса предоставят возможность перебронировать апартаменты, если они не соответствуют описанию. Либо выплатят 100-процентную компенсацию, если предоплаченная квартира оказалась недоступна. Иногда сайтом пользуются мошенники, которые размещают фальшивые объявления об аренде, берут деньги, а потом скрываются.

В-третьих, открывается круглосуточная "горячая линия" для экстренных сообщений о проблемах. Наконец, сервис запустит систему автоматического сканирования объявлений об аренде для выявления по подозрительным оговоркам возможных несанкционированных домашних вечеринок. Адреса, попавшие в зону риска, дополнительно проверят вручную.

Фото: REUTERS
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Эти преобразования в итоге могут сблизить сервис Airbnb с другими сервисами, например Booking.com, который больше работает с отелями.

"Достигнув определенного объема рынка, Airbnb пытается перейти в формат ответственного предпринимательства", - отмечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Сервис подталкивают к преобразованиям нарекания со стороны органов власти, профессиональных институтов, клиентов.

Претензии связаны и с безответственностью гостей, которые, например, могли оставить арендованную квартиру разгромленной, и с отсутствием контроля безопасности, когда предоплаченное жилье не предоставлялось или заявленное качество оказывалось существенно ниже, поясняет эксперт. У государственных органов возникают претензии по поводу неуплаты налогов. В такой ситуации сервис теряет привлекательность, а потому в основе преобразований лежит стремление сделать работу платформы более прозрачной. Это общая тенденция, в которой заинтересованы сами туристы.

Фото: iStock
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Такие же вопросы очень актуальны и в России. "Сейчас профессиональным сообществом разрабатывается законопроект о туристическом жилье, который должен ввести регулирование на этом рынке", - говорит Прасов. Предприниматели, которые хотят предоставлять жилье в аренду туристам, должны иметь такую возможность, но это должно быть легально. "Допускать хаоса в этом вопросе нельзя, так как речь идет и о безопасности гостей", - отметил Прасов.

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