Сервис аренды квартир Airbnb проверит все адреса на своей платформе

Сейчас на платформе предложения по аренде жилья размещены в 191 стране мира. Сервисом активно пользуются самостоятельные туристы, в том числе из России, чтобы снять на несколько дней дом, квартиру, апартаменты. Как выяснилось неделю назад, пользовались сервисом также любители шумных вечеринок. В Калифорнии они сняли дом якобы для 12 человек. На деле там оказалась сотня людей. В ходе вечеринки по случаю Хеллоуина 31 октября произошла перестрелка, в которой погибли 5 человек.

Сразу же после трагедии руководитель компании Брайан Чески заявил о запрете снимать жилье через сервис для вечеринок. Правда, как на деле проверить намерения арендаторов, он тогда не пояснил.

Теперь в заявлении компании говорится, что, во-первых, все зарегистрированные на платформе 7 миллионов адресов проверят в течение года - на точность описания, включая точность фотографий, всех деталей, а также стандартов качества, в том числе чистоту, безопасность и наличие основных удобств. Не соответствующие описанию адреса будут удалены.

Во-вторых, уже с 15 декабря пользователям сервиса предоставят возможность перебронировать апартаменты, если они не соответствуют описанию. Либо выплатят 100-процентную компенсацию, если предоплаченная квартира оказалась недоступна. Иногда сайтом пользуются мошенники, которые размещают фальшивые объявления об аренде, берут деньги, а потом скрываются.

В-третьих, открывается круглосуточная "горячая линия" для экстренных сообщений о проблемах. Наконец, сервис запустит систему автоматического сканирования объявлений об аренде для выявления по подозрительным оговоркам возможных несанкционированных домашних вечеринок. Адреса, попавшие в зону риска, дополнительно проверят вручную.

Эти преобразования в итоге могут сблизить сервис Airbnb с другими сервисами, например Booking.com, который больше работает с отелями.

"Достигнув определенного объема рынка, Airbnb пытается перейти в формат ответственного предпринимательства", - отмечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Сервис подталкивают к преобразованиям нарекания со стороны органов власти, профессиональных институтов, клиентов.

Претензии связаны и с безответственностью гостей, которые, например, могли оставить арендованную квартиру разгромленной, и с отсутствием контроля безопасности, когда предоплаченное жилье не предоставлялось или заявленное качество оказывалось существенно ниже, поясняет эксперт. У государственных органов возникают претензии по поводу неуплаты налогов. В такой ситуации сервис теряет привлекательность, а потому в основе преобразований лежит стремление сделать работу платформы более прозрачной. Это общая тенденция, в которой заинтересованы сами туристы.

Такие же вопросы очень актуальны и в России. "Сейчас профессиональным сообществом разрабатывается законопроект о туристическом жилье, который должен ввести регулирование на этом рынке", - говорит Прасов. Предприниматели, которые хотят предоставлять жилье в аренду туристам, должны иметь такую возможность, но это должно быть легально. "Допускать хаоса в этом вопросе нельзя, так как речь идет и о безопасности гостей", - отметил Прасов.