Северо-восток Сирии начали патрулировать российские вертолеты

Первое патрулирование территорий на северо-востоке Сирийской Республики провели российские вертолеты, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. За время полета, по его словам, были взяты под ноктроль несколько населенных пунктов и аэродром.

"Усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании принятого 22 октября 2019 г., - передает ТАСС слова российского военного. - Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Квайрес, населенный пункт Айн-Иса, населенный пункт Ракка, вдоль водохранилища Асада, аэродром Квайрес".