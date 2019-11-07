Сотрудники Twitter передавали Саудовской Аравии данные о пользователях

Бывшие сотрудники Twitter передавали властям Саудовской Аравии информацию о пользователях соцсетей. Али аль-Забарах и Ахмед Абуаммо работали в компании в течение нескольких лет до 2015 года.

Первый анализировал учетные записи, а второй направлял в Эр-Рияд личные данные лиц, которые критиковали руководство королевства. Полученная информация позволяла саудитам узнать, где находятся люди, которые их интересуют.

Абуаммо и аль-Забарах получили от Саудовской Аравии десятки тысяч долларов и ценные вещи. Только на счета созданной Абуаммо компании были переведены почти 300 тысяч долларов. Пойманным сотрудникам Twitter предъявлены обвинения, сообщает ТАСС.