Распоряжение Президента Российской Федерации Российской Федерации от 5 ноября 2019 г. N 380-рп "Об утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества и о внесении изменений в Положение о Совете при Президенте Российской Федерации по делам казачества, утвержденное распоряжением Президента Российской Федерации от 12 января 2009 г. N 15-рп"

1. Утвердить прилагаемый состав Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.

2. Внести в Положение о Совете при Президенте Российской Федерации по делам казачества, утвержденное распоряжением Президента Российской Федерации от 12 января 2009 г. N 15-рп "О Совете при Президенте Российской Федерации по делам казачества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 2, ст. 195; 2012, N 32, ст. 4545; 2014, N 28, ст. 4048; 2015, N 35, ст. 4973), следующие изменения:

а) в абзаце втором пункта 6 слова "иных общественных объединений" заменить словами "иных некоммерческих организаций";

б) в пункте 13 слова "Канцелярия Президента Российской Федерации" заменить словами "Управление Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров".

3. Признать утратившими силу:

распоряжение Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. N 414-рп "Об утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст. 7625);

распоряжение Президента Российской Федерации от 5 октября 2017 г. N 338-рп "О внесении изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. N 414рп" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 41, ст. 5944);

распоряжение Президента Российской Федерации от 8 февраля 2019 г. N 33-рп "О внесении изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. N 414-рп, и признании утратившим силу распоряжения Президента Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 245-рп "О председателе Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 6, ст. 523).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

Состав Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества

Серышев А.А. - помощник Президента Российской Федерации (председатель Совета);

Мутко В.Л. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (заместитель председателя Совета);

Орехов А.В. - заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров (ответственный секретарь Совета);

Алханов А.Д. - заместитель Министра юстиции Российской Федерации;

Артамонов П.П. - атаман Енисейского войскового казачьего общества;

Бабич М.В. - первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации;

Бабкина Н.Г. - народная артистка Российской Федерации (по согласованию);

Баринов И.В. - руководитель ФАДН России;

Бастрыкин А.И. - Председатель Следственного комитета Российской Федерации;

Беспалов М.А. - представитель войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское";

Бугаев А.В. - руководитель Росмолодежи;

Васильева О.Ю. - Министр просвещения Российской Федерации;

Вилинбахов Г.В. - председатель Геральдического совета при Президенте Российской Федерации - государственный герольдмейстер;

Водолацкий В.П. - первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками (по согласованию);

Воробьев Ю.Л. - заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию);

Горовой А.В. - первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации;

Григорьев С.В. - директор департамента МИДа России;

Гурович А.М. - заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Долуда Н.А. - атаман Всероссийского казачьего общества;

Жало А.П. - заместитель руководителя Службы - начальник управления Службы ФСБ России;

Жаров А.А. - руководитель Роскомнадзора;

Журавский А.В. - заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам;

Журавский А.В. - атаман Терского войскового казачьего общества;

Иванов Ю.Е. - атаман Волжского войскового казачьего общества;

Иванова В.Н. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)";

Кирилл (Покровский Л.Н.) - митрополит Ставропольский и Невинномысский (по согласованию);

Кобылкин Д.Н. - Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

Константинов И.А. - заместитель руководителя Службы - руководитель департамента Пограничной службы ФСБ России;

Котюков М.М. - Министр науки и высшего образования Российской Федерации;

Лебедев С.А. - заместитель директора Росгвардии - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации;

Миронов И.К. - атаман войскового казачьего общества "Центральное казачье войско";

Панков Н.А. - статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации;

Перваков Н.С. - представитель Кубанского войскового казачьего общества;

Попова А.Ю. - руководитель Роспотребнадзора;

Привалов Г.Н. - атаман Сибирского войскового казачьего общества;

Романов В.И. - атаман Оренбургского войскового казачьего общества;

Степанов В.Н. - атаман Уссурийского войскового казачьего общества;

Степанов П.В. - заместитель Министра культуры Российской Федерации;

Шахов Н.И. - атаман Иркутского войскового казачьего общества;

Юрьев С.В. - представитель Забайкальского войскового казачьего общества;

Ярин А.В. - начальник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.