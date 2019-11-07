Средняя зарплата школьного учителя превысила 40 тысяч рублей

Средняя зарплата школьного учителя в России превысила 40 тысяч рублей. Такие данные за первые девять месяцев 2019 года опубликовал Росстат. Правда, есть нюансы. 40 тысяч - это средняя "температура по больнице". В эту цифру включены все школы и федерального, и регионального, и муниципального подчинения.

Если же брать школы только муниципальные - а их в России большинство - то средняя зарплата будет несколько ниже - чуть больше 34 тысяч рублей.

Если смотреть по регионам, то самые большие зарплаты - в Москве и Ямало-Ненецком автономном округе (более 97 тысяч рублей), на Чукотке (более 99 тысяч).

Самые низкие - в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии - везде средняя зарплата около 22 тысяч рублей.