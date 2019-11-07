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Популярное Android-приложение оказалось опасным

Текст:   Антон Благовещенский
07.11.2019,  
18:13
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Популярное клавиатурное приложение для Android под названием ai.type оказалось не таким полезным, как обещают его разработчики. Мобильная программа, заменяющая стандартную клавиатуру, содержит рекламный кликер, пишет The Next Web.

Фото: iStock

По данным, имеющимся в распоряжении платформы Upstream Secure-D, занимающейся отслеживанием мобильного мошенничества, клавиатура ai.type была установлена примерно на 40 миллионов гаджетов под управлением Android.

Скрытый модуль-кликер незаметно для пользователя загружал в фоновом режиме рекламу и кликал по ней, обеспечивая заработок мошенникам. Это приводило к тому, что смартфон быстрее разряжался, а мобильный трафик расходовался интенсивнее обычного, что могло больно ударить по кошельку владельца.

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Кроме того, клавиатура при установке требовала от пользователя доступ к нетипичным для таких приложений данным - адресу электронной почты, переписке, контактам, фотографиям, видео, хранилищу файлов на устройстве. В 2017 году собранная приложением информация о 30 с лишним миллионах пользователей утекла в интернет и оказалась в свободном доступе, но это ничему не научило ни разработчиков, ни пользователей.

Ущерб от вредоносной деятельности ai.type исследователи из Upstream оценивают в 18 миллионов долларов. В настоящее время программа удалена из Google Play, однако после удаления "кликерная" деятельность приложения усилилась. Сейчас клавиатура по-прежнему работает на миллионах устройств.

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