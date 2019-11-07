Популярное клавиатурное приложение для Android под названием ai.type оказалось не таким полезным, как обещают его разработчики. Мобильная программа, заменяющая стандартную клавиатуру, содержит рекламный кликер, пишет The Next Web.
По данным, имеющимся в распоряжении платформы Upstream Secure-D, занимающейся отслеживанием мобильного мошенничества, клавиатура ai.type была установлена примерно на 40 миллионов гаджетов под управлением Android.
Скрытый модуль-кликер незаметно для пользователя загружал в фоновом режиме рекламу и кликал по ней, обеспечивая заработок мошенникам. Это приводило к тому, что смартфон быстрее разряжался, а мобильный трафик расходовался интенсивнее обычного, что могло больно ударить по кошельку владельца.
Кроме того, клавиатура при установке требовала от пользователя доступ к нетипичным для таких приложений данным - адресу электронной почты, переписке, контактам, фотографиям, видео, хранилищу файлов на устройстве. В 2017 году собранная приложением информация о 30 с лишним миллионах пользователей утекла в интернет и оказалась в свободном доступе, но это ничему не научило ни разработчиков, ни пользователей.
Ущерб от вредоносной деятельности ai.type исследователи из Upstream оценивают в 18 миллионов долларов. В настоящее время программа удалена из Google Play, однако после удаления "кликерная" деятельность приложения усилилась. Сейчас клавиатура по-прежнему работает на миллионах устройств.