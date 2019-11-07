США потребовали от Сеула 4,7 миллиарда долларов за содержание войск

В Сеуле состоялись переговоры по распределению расходов на содержание американских войск в Южной Корее. Представители США потребовали от своих партнеров учесть и стоимость размещения военнослужащих в смежных регионах. В итоге был выставлен общий счет на 4,7 миллиарда долларов.

Старший советник госдепартамента США по переговорам и соглашениям в области безопасности Джеймс Дехарт заявил, что Вашингтон назвал эту сумму лишь как лишь часть полной стоимости затрат США на обеспечение обороны Корейского полуострова. Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп считает, что Южная Корея должна вносить больший вклад в усилия американцев по обеспечению безопасности Сеула, сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету Chosun Ilbo.

По информации издания, южнокорейское правительство настаивает, что вопрос увеличения расходов на оборону требует ратификации в парламенте и попадает под парламентский контроль. В случае же включения в стоимость содержания войск за рубежом, осуществлять проверки будет невозможно, и за это Сеул платить не готов. К тому же озвученная американской стороной сумма в пять раз превышает то, сколько Южная Корея платит сейчас за размещение войск США.

Между тем, по словам одного дипломатического источника, сопротивление планам Трампа поднять расходы союзников на оборону довольно велико, поэтому Вашингтон "может в любой момент начать разыгрывать карту вывода своих войск из Южной Кореи". В качестве альтернативного варианта рассматривается также косвенное увеличение расходов за счет более активного подключения Сеула к Индо-тихоокеанской стратегии США в виде, например, совместных военных инспекций в Южно-Китайском море. По словам диписточника, администрация южнокорейского президента также настроена на то, чтобы разделить вопросы содержания войск в Корее и укрепления военного альянса с США.

В этом году расходы Республики Корея на содержание армии США были повышены на 8,2% до 915 миллионов долларов. Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания 28,5 тысячи американских военных в Южной Корее истек 31 декабря прошлого года. В соответствии с ним ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляли около 860 миллионов долларов. Новое соглашение было заключено сроком на один год.