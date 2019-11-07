Законопроект Тюменской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 162017984 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 219306120 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Тюменской области на 1 января 2021 года в сумме 4346052 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 4024730 тыс. рублей;

4) дефицит областного бюджета в сумме 57288136 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год и на 2022 год:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 170372434 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 178968021 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 195593985 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4715000 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 190114301 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9170000 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Тюменской области на 1 января 2022 года в сумме 26658733 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 3337411 тыс. рублей, и на 1 января 2023 года в сумме 34636988 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 1815666 тыс. рублей;

4) дефицит областного бюджета на 2021 год в сумме 25221551 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 11146280 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить в составе источников финансирования дефицита областного бюджета Резервный фонд Тюменской области на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 3. Распределение доходов между бюджетами бюджетной системы Тюменской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить, что в доходы областного бюджета от использования имущества, находящегося в государственной собственности, зачисляются 25 процентов суммы прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Тюменской области за год, предшествующий текущему финансовому году.

2. Установить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области и бюджетами муниципальных образований Тюменской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

3. Установить дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, а также от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

4. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в целях формирования муниципальных дорожных фондов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

5. Учесть, что доходы от налога на доходы физических лиц, а также от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, зачисляются в местные бюджеты по единым нормативам:

- в бюджеты городских округов по нормативу в размере 15%;

- в бюджеты муниципальных районов по нормативу в размере 20%.

6. Учесть, что в доходы областного бюджета зачисляются доходы от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, по единому нормативу в размере 50 процентов.

7. Утвердить доходы областного бюджета по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов областного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти (государственных органов) Тюменской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - федеральных органов государственной власти (государственных органов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Тюменской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Тюменской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по государственным программам Тюменской области:

1) на 2020 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 7986630 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8520314 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 8947795 тыс. рублей.

6. Утвердить областной дорожный фонд на 2020 год в сумме 7582640 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8005963 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 7577043 тыс. рублей.

7. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами Тюменской области, в соответствии с государственными программами, в порядке, утвержденном Правительством Тюменской области.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований областного бюджета

1. Правительство Тюменской области вправе направлять средства областного бюджета на финансирование полномочий по предметам ведения Российской Федерации, полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения в соответствии с действующим законодательством.

Правительство Тюменской области использует указанные средства в соответствии с государственными программами, проектами и иными мероприятиями.

2. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" государственные преференции предоставляются на цели, по видам деятельности и направлениям гарантирования согласно приложению 19 к настоящему Закону.

Размеры государственных преференций и их конкретные получатели либо порядок определения размера государственной преференции и ее конкретного получателя определяются в соответствии с настоящим Законом, иными Законами Тюменской области и (или) правовыми актами Правительства Тюменской области.

3. Учесть, что:

1) в составе расходов областного бюджета, а также при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами предусмотрены средства:

а) на сохранение уровня оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания в соответствии с целевыми показателями, установленными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

б) на индексацию на 3,8 процента с 1 октября 2020 года фондов оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, на которых не распространяются положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

в) на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы в Тюменской области с 1 января 2020 года в сумме 12200 рублей;

2) процент по займам, предоставляемым в соответствии с Законом Тюменской области от 03.08.1999 № 128 "О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета", в 2020 году устанавливается в размере одной восьмой ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент предоставления займа, но не менее 1 процента годовых;

3) в целях реализации статей 4.2 и 4.3 Закона Тюменской области от 03.08.1999 № 128 "О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета" в составе расходов областного бюджета предусмотрены средства на предоставление субсидий работникам организаций бюджетной сферы на 2020 - 2022 годы в сумме 300000 тыс. рублей ежегодно, специалистам в области ветеринарии, являющимся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на 2020 год в сумме 6867 тыс. рублей;

4) в составе расходов областного бюджета предусмотрены субсидии федеральному бюджету:

а) по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" в целях софинансирования расходных обязательств Российской Федерации в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в Тюменской области в 2020 году;

б) по подразделу "Другие вопросы в области образования" в целях софинансирования расходного обязательства Российской Федерации по строительству (реконструкции) объектов государственной собственности Российской Федерации, находящихся в оперативном управлении федерального государственного казенного учреждения, осуществляющего подготовку кадров, находящегося в Тюменской области, в 2020 - 2022 году;

5) в составе расходов областного бюджета предусмотрены субвенции федеральному бюджету:

а) по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" на реализацию передаваемых Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Кодексом Тюменской области об административной ответственности от 27.12.2007 № 55, исходя из расчета фактической потребности в финансовых средствах;

б) по подразделу "Обеспечение пожарной безопасности" на содержание имущества, находящегося в собственности Тюменской области, переданного в безвозмездное пользование Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тюменской области, в целях исполнения полномочий Тюменской области по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровнях мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах исходя из расчета фактической потребности на содержание указанного имущества;

6) в составе расходов областного бюджета по подразделу "Коммунальное хозяйство" предусмотрены субсидии бюджету Курганской области на софинансирование вопросов местного значения в 2020 - 2022 году;

7) в составе расходов областного бюджета по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" в 2020 году предусмотрены бюджетные инвестиции в уставный капитал акционерного общества "Терминал-Рощино" в сумме 1200000 тыс. рублей в целях обеспечения безопасности полетов, повышения качества предоставляемого аэропортного обслуживания, а также обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Статья 7. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

1. Утвердить объем и распределение дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2020 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

2. Установить, что критерий выравнивания финансовых возможностей поселений, применяемый для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов равен 0,0217.

Установить, что критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, применяемый для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов для муниципальных районов равен 4,0576, для городских округов - 0,5031.

Установить, что коэффициент, определяющий часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), которая заменяется отчислениями по дополнительному нормативу от налога на доходы физических лиц, для муниципальных районов и для городских округов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов равен 0,2.

3. Учесть, что в составе расходов областного бюджета на плановый период предусмотрен не распределенный между муниципальными районами (городскими округами) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год в сумме 531953 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 498175 тыс. рублей.

4. Утвердить объем субвенций на исполнение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий на 2020 год в сумме 20587733 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 21400825 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 22239010 тыс. рублей.

Учесть, что в расходах областного бюджета предусмотрен не распределенный между муниципальными районами и городскими округами объем субвенций на 2020 год в сумме 203772 тыс. рублей.

5. Утвердить распределение субвенций на исполнение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий:

1) на 2020 год согласно приложению 22 к настоящему Закону;

2) на 2021 год согласно приложению 23 к настоящему Закону;

3) на 2022 год согласно приложению 24 к настоящему Закону.

6. Учесть, что в составе субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных образований, предусмотрены средства:

1) на выполнение государственных полномочий в части обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, не являющихся муниципальными или частными, в соответствии с нормативами, установленными Правительством Тюменской области;

2) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления органами местного самоуправления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных образовательных организаций;

3) социальную поддержку отдельных категорий граждан в отношении проезда:

а) на автомобильном транспорте по регулируемым тарифам в муниципальных образованиях, в которых учет количества перевезенных пассажиров льготной категории граждан осуществляется с помощью автоматизированной системы оплаты проезда, а также в муниципальных образованиях, в которых учет количества перевезенных пассажиров льготной категории граждан осуществляется без указанной автоматизированной системы оплаты проезда, с учетом индекса роста провозной платы (тарифа для населения) с 1 января 2020 года на 104,3 процента, с 1 января 2021 года на 104,5 процента, с 1 января 2022 года на 104,4 процента (за исключением городского округа город Тюмень), в городском округе город Тюмень - с 1 января 2020 года на 103,85 процента, с 1 января 2021 года на 104,5 процента, с 1 января 2022 года на 104,4 процента;

б) на внутреннем водном транспорте между населенными пунктами Тюменской области с учетом индекса роста тарифа для населения с 1 апреля 2020 года на 104,3 процента, с 1 апреля 2021 года на 104,5 процента, с 1 апреля 2022 года на 104,4 процента;

4) организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении, связывающем административный центр муниципального района с населенными пунктами данного муниципального района, с учетом индекса роста провозной платы (тарифа для населения) с 1 января 2020 года на 104,3 процента, с 1 января 2021 года на 104,5 процента, с 1 января 2022 года на 104,4 процента;

5) выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работника органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников.

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих норм:

а) 0,2 единицы - при наличии на воинском учете менее 200 граждан;

б) 0,3 единицы - при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;

в) 0,4 единицы - при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;

г) 0,5 единицы - при наличии на воинском учете от 400 до 500 граждан;

д) 1 освобожденный работник - при наличии на воинском учете от 500 до 1000 граждан;

е) 1 освобожденный работник на каждую последующую 1000 граждан, состоящих на воинском учете.

7. Утвердить объем субсидий местным бюджетам на 2020 год в сумме 28538230 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 23986292 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 24378216 тыс. рублей.

8. Утвердить перечень субсидий местным бюджетам, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

9. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону.

Установить, что распределение субсидий местным бюджетам на конкурсной основе, а также субсидий за счет резервного фонда Правительства Тюменской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается Правительством Тюменской области.

10. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2020 год в сумме 316781 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2211826 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 657430 тыс. рублей.

11. Предоставление органам местного самоуправления иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникших в ходе исполнения бюджета, осуществляется в случаях, установленных Правительством Тюменской области. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов утверждается Правительством Тюменской области.

12. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств областного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном Правительством Тюменской области.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, определяемом финансовым органом Тюменской области.

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов. Реструктуризация обязательств перед областным бюджетом

1. Установить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета, для предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета:

1) муниципальным образованиям:

а) на срок в пределах финансового года: на 2020 год в сумме 10000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 10000 тыс. рублей;

б) на срок, выходящий за пределы финансового года: на 2020 год в сумме 90000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 90000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 90000 тыс. рублей;

2) юридическим лицам - на срок, выходящий за пределы финансового года: на 2020 год в сумме 20000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 20000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 20000 тыс. рублей.

2. Установить, что Правительство Тюменской области вправе предоставлять бюджетные кредиты:

1) местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на срок, не выходящий за пределы финансового года, на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов и на покрытие расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, на срок до трех лет в порядке, определенном Правительством Тюменской области.

Указанные бюджетные кредиты из областного бюджета предоставляются местным бюджетам без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором;

2) юридическим лицам - для целей закупки и доставки топлива, муки и других товаров по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов на территории Тюменской области.

Условия и порядок предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам, а также ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Тюменской области.

3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами:

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов в размере 2 процента годовых;

2) на покрытие расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, по ставке 0,01 процента годовых;

3) для целей закупки и доставки топлива, муки и других товаров по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов на территории Тюменской области - 3 процента годовых.

4. Установить, что Правительство Тюменской области вправе принимать решения о проведении реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам муниципальных образований и юридических лиц в порядке, установленном Правительством Тюменской области. Условия реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам установлены частью 5 настоящей статьи.

5. Установить, что реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам:

1) муниципальных образований осуществляется путем предоставления отсрочки, рассрочки уплаты задолженности по основному долгу на следующих условиях:

а) не позднее одного месяца со дня подписания дополнительных соглашений утвердить план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов;

б) ежегодно до полного погашения задолженности по бюджетным кредитам, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, предоставлять в финансовый орган Тюменской области информацию о выполнении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов;

2) юридических лиц осуществляется путем предоставления отсрочки, рассрочки уплаты задолженности по основному долгу, прекращения первоначального обязательства с заменой его другим обязательством, предусматривающим иной предмет или способ исполнения, на следующих условиях:

а) достаточность суммы предоставленного юридическим лицом обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором;

б) отсутствие фактов нецелевого использования бюджетного кредита;

в) получатель (заемщик) бюджетного кредита не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

6. В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), финансовый орган Тюменской области вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливая условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Тюменской областью по бюджетным кредитам способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

7. Установить, что органом, уполномоченным принимать решения об изменении сроков уплаты в форме инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, и региональным налогам, является финансовый орган Тюменской области.

Статья 9. Государственные внутренние заимствования Тюменской области

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Тюменской области:

1) на 2020 год согласно приложению 27 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 28 к настоящему Закону.

Статья 10. Предоставление государственных гарантий Тюменской области

1. Утвердить Программу государственных гарантий Тюменской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону.

2. Порядок предоставления государственных гарантий Тюменской области устанавливается законом Тюменской области.

3. Учесть, что в составе источников финансирования дефицита областного бюджета предусмотрены средства на исполнение государственных гарантий Тюменской области по возможным гарантийным случаям на 2020 год в сумме 445088 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 361352 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 282758 тыс. рублей.

Статья 11. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в закон об областном бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего объема ассигнований, утвержденных настоящим Законом, а также превышение общего объема указанных ассигнований не более чем на 5 процентов, за счет перераспределения средств бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Законом, в текущем финансовом году;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств, а также в связи с передачей государственного имущества, изменение подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств областного бюджета в соответствии с решениями Правительства Тюменской области;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание государственных услуг, реализацию государственных функций (перераспределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов в рамках одного мероприятия государственной программы и одного главного распорядителя бюджетных средств);

6) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и показателей национальных проектов и государственных программ Тюменской области и выполнения условий софинансирования, устанавливаемых областному бюджету при предоставлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе за счет непрограммных мероприятий в соответствии с решениями Правительства Тюменской области;

8) увеличение бюджетных ассигнований на реализацию программы "Сотрудничество", межбюджетные трансферты местным бюджетам, бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, предоставление субсидий и займов работникам организаций бюджетной сферы в соответствии со статьями 4.2 и 5.2 Закона Тюменской области от 03.08.1999 № 128 "О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета", расходы на обслуживание государственного долга, исполнение государственных гарантий Тюменской области при наступлении гарантийных случаев, реализацию указов Президента Российской Федерации, обеспечение доли софинансирования расходных обязательств, исполнение которых осуществляется с участием средств федерального бюджета, предоставление субсидий на компенсацию недополученных доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги в Тюменской области, в связи с ограничением повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, предоставление государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с решениями Правительства Тюменской области за счет изменения остатков средств областного бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств областного дорожного фонда, а также на положительную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся в отчетном году объемом доходов бюджета, учитываемых при формировании областного дорожного фонда;

10) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

11) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, безвозмездных поступлений от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области, юридических лиц;

12) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом;

13) изменение бюджетных ассигнований на реализацию программы "Сотрудничество" за счет доходов текущего финансового года;

14) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в случае применения мер принуждения;

15) перераспределение субвенций на исполнение государственных полномочий и субсидий на софинансирование расходных обязательств, выделяемых местным бюджетам из областного бюджета, между их видами и (или) муниципальными образованиями.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, учитываются в установленном порядке на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе Тюменской области.

3. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, организованного органами местного самоуправления, может осуществляться территориальными органами Департамента финансов Тюменской области на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

4. Установить, что наряду с органами государственного финансового контроля главные распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффективного и целевого использования средств областного бюджета, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Тюменской областью права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Тюменской области ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической возможности - в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом.

6. Ввести в действие Закон Тюменской области от 27.06.2017 № 39 "О льготных тарифах" с 1 января 2020 года.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Тюменской области А.В.Моор



