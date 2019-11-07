Участие Черышева в матчах за сборную зависит от итогов МРТ

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев пройдет медицинское обследование, после которого станет понятно, сможет ли он принять участия в матчах сборной против Бельгии и Сан-Марино.

В матче Лиги чемпионов против "Лилля" Черышев был заменен в первом тайме из-за травмы бедра. По поводу повреждения поступали противоречивые сведения. Сначала СМИ сообщили о том, что футболист "Валенсии" точно не поможет национальной команде. Однако отец Дениса - Дмитрий Черышев, сообщил, что ситуация прояснится только после обследования.

"Черышев пройдет МРТ сегодня или завтра. О его возможности принять участие в матчах сборных можно будет сказать только после МРТ", - заявил отец футболиста ТАСС.

Денис Черышев был одним из лидеров сборной России на чемпионате мира 2018 года в России и в нынешнем отборочном турнире. Всего на счету полузащитника 25 матчей за сборную, в которых он забил 11 мячей.