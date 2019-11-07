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07.11.2019 11:21
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали об опасностях бессонницы

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Плохой сон и бессонница не только влияют на работоспособность человека, но и могут привести к стрессу, депрессии и повышению уровня тревожности. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Беркли.

Фото: iStock
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Как сообщает "Газета.ru", в эксперименте приняли участие более 330 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Им предложили провести две ночи в лаборатории. В одну из них они были лишены сна, другую провели с нормальной продолжительностью сна. Затем испытуемые смотрели ролики, вызывающие отвращение и тревогу.

В результате эксперимента были выявлены сбои в коре головного мозга, отвечающей за проявление тревоги. Кроме того, оказалось, что отсутствие режима сна на 30 процентов способствует увеличению уровня стресса.

Кстати

Профессор новосибирского НИИ терапии и профилактической медицины СО РАМН Валерий Гафаров доказал, что низкое качество сна вредит здоровью не меньше, чем курение или малоподвижный образ жизни, в несколько раз увеличивая риск возникновения инфарктов и инсультов.

Общество Здоровье Общество Наука Медицина и здоровое питание
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