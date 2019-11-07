Утверждены правила господдержки работающим с иностранцами кинокомпаниям

Иностранные кинокомпании смогут возмещать от 30 до 40 процентов расходов на съемки фильмов и сериалов на территории нашей страны.

В России заработала система рибейта для поддержки киноиндустрии. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям кинематографии, оказывающим услуги или выполняющим работы, связанные с производством иностранными производителями аудиовизуальной продукции.

Для получения субсидии каждому виду киноленты установлены четкие условия по хронометражу и затратам, понесенным в нашей стране. Например, продолжительность полнометражного художественного фильма должна быть не менее 52 минут, а минимальная сумма расходов в России составлять 15 миллионов рублей. Для документального фильма при таком же хронометраже затраты на кинопроизводство должны превысить 3,75 миллиона. Свои условия прописаны для съемок анимационных фильмов и разного рода сериалов.

Размер субсидии составляет 30 процентов от прогнозируемых расходов кинокомпаний на территории России. В некоторых случаях компании могут рассчитывать на возмещение 40 процентов затрат. Так, при производстве полнометражных художественных фильмов и художественных сериалов в составе съемочной группы на территории России должно быть не менее 80 процентов ее граждан, либо объем запланированных расходов должен быть не менее 75 миллионов рублей, либо для съемок в России отводится не менее 19 дней. Документальным и анимационным лентам определены свои критерии.

Не все расходы на съемки можно будет подвести под бюджетные субсидии. В первую очередь это касается затрат, не подтвержденных бухгалтерскими документами и заключениями аудиторов. Нельзя компенсировать затраты на горюче-смазочные материалы, материалы и услуги, оплаченные наличными, покупку транспорта и оборудования.

Субсидии будут предоставляться на основании соответствующего соглашения между организацией кинематографии, "Российским экспортным центром" и Министерством экономического развития, куда включат показатели по совокупному объему расходов, согласие на проведение проверок и обязательство по возврату средств при недостижении цели, на которые выдавалась субсидия.

Всем подряд бюджетную помощь правительство не обещает. Соглашения будут подписывать с отечественными организациями, чьи заявки пройдут экспертный отбор. И далеко не все смогут принять в нем участие. В правилах описаны критерии. Например, организация кинематографии должна вести свою деятельность не менее одного года. Также к заявке необходимо приложить экспортный контракт с иностранной кинокомпанией. Наконец, такая организация не может быть иностранным юридическим лицом.

При соответствии всем правилам организация кинематографии может рассчитывать на поддержку федерального бюджета. В июне проектный комитет нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" одобрил выделение в 2019 году на рибейты 70 миллионов рублей.

В правительстве рассчитывают, что новый механизм увеличит экспорт Россией услуг в сфере культуры, создаст условия для притока иностранных инвестиций в российскую аудиовизуальную отрасль.