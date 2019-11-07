В 2020 году в РФ пройдет конференция на тему четырехдневной рабочей недели

В начале следующего года состоится большая экспертная дискуссия о будущем трудового законодательства, включая идею четырехдневной рабочей недели. К обсуждению пригласят представителей правительства, бизнеса и профсоюзов.

Вопросы развития трудового законодательства стали одной из тем встречи премьер-министра Дмитрия Медведева, спикера Госдумы Вячеслава Володина, руководителя фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Сергея Неверова и его первого заместителя Андрея Исаева. В том числе, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов, затрагивались предложения, высказанные премьером в ходе пленарного заседания Международной организации труда летом этого года.

"Обсуждался вопрос о том, чтобы провести на базе Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в начале следующего года обсуждения этой темы с экспертами, бизнес-сообществом и профсоюзами", - рассказал по итогам встречи Андрей Исаев. При этом председатель правительства, по его словам, обратил внимание, что обсуждение должно идти в контексте модернизации трудового законодательства в целом с учетом нового образа жизни и работы.