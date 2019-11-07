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07.11.2019 22:42
Рубрика: Спорт

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Текст: Максим Домчев

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.

Как сообщает Sport24, перед началом встречи, стартовый свисток которой будет дан в 23:00 по московскому времени, агрессивные болельщики ЦСКА устроили беспорядки в метро.

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"Фанаты забрались в поезд, однако тот не тронулся. Только после того, как местных жителей выпустили из вагонов, поезд ушел со станции", - сообщает издание. На станции произошли небольшие стычки болельщиков с правоохранительными органами.

Также сообщается, что полицейские охраняли по дороге к стадиону российских болельщиков от возможных провокаций со стороны поклонников венгерского клуба.

Тем временем в посольстве РФ ТАСС подтвердили, что перед матчем в Будапеште произошли столкновения российских фанатов с местными жителями и полицией. Несколько болельщиков задержаны, ведется работа по их освобождению.

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