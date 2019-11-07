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07.11.2019 20:23
Рубрика: Экономика

В ЦБ рассказали, как действуют телефонные мошенники

Текст: Екатерина Ясакова
Преступники, которые звонят людям, чтобы вытянуть из них банковские данные, способны найти подход даже к самым финансово грамотным клиентам банков, рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
Фото: Сергей Михеев Фото: Сергей Михеев
Фото: Сергей Михеев
Фото: iStock
Мошенники обманули сотни россиян, пытавшихся оформить кредит в банке

Нередко мошенники делают так, что собеседники сами предоставляют им все личные данные. Важно учитывать, что информации о клиентах у таких "банковских работников" изначально немного - обычно только фамилия, имя и номер телефона. Они могут даже не знать, клиенту какого банка позвонили.

Однако искусство обмана позволяет найти точки воздействия. Когда собеседник понимает, что на другом конце ненастоящий банковский работник, у преступника хватает умения удержать нить разговора, перевести тему и в итоге заполучить заветную информацию.

Фото: Олеся Курпяева.
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"Он просто начинает свой разговор, спрашивает, вы это или не вы, и дальше развивает разговор по определенным скриптам, выводя человека на необходимость рассказать злоумышленнику о том, кем он является на самом деле", - пишет РИА Новости, цитируя заявление Артема Сычев на конференции "Защита персональных данных" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Он также напомнил, что, по данным ЦБ, в прошлом году более 97 процентов хищений со счетов клиентов финансовых организаций было совершено при помощи приемов социальной инженерии: люди сами выдавали номер карты и указанный на ее обороте CVV-код.

Позиция ЦБ сводится к необходимости сделать так, чтобы спроса на незаконные данные в принципе не было. Для этого необходимо повышать уровень осведомленности населения. В следующем году ЦБ может запустить ТВ-кампанию для борьбы с социальной инженерией.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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