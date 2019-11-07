Бортников заявил об активных попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ

Директор ФСБ России Александр Бортников назвал деятельность западных НКО актуальной угрозой для стран СНГ наряду с терроризмом.

На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, проходящем в Ташкенте, он заметил, что следует выделить активизацию попыток внешнего деструктивного воздействия на внутриполитическую ситуацию в странах СНГ со стороны Запада.

Традиционным инструментом такого вмешательства во внутренние дела независимых государств, по его словам, являются иностранные и международные неправительственные организации.

По его мнению, формируемые на этом направлении угрозы также требуют пристального внимания спецслужб Содружества.