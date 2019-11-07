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07.11.2019 20:41
Рубрика: Власть

В ГД внесли законопроект о трудоустройстве иностранных студентов

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект, который призван привести к увеличению числа иностранных студентов и реализации комплекса мер по трудоустройству лучших из них в РФ.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Инициативу внесли сенаторы и депутаты ГД во главе со спикерами Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

Пока что трудиться в России без разрешения на работу вправе лишь иностранцы, обучающиеся по программам высшего профессионального образования. Причем только в свободное от учебы время в образовательных организациях, либо в созданных ими хозяйственных обществах или партнерствах.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Иностранцы получат право ставить на миграционный учет своих сограждан

Кроме того, иностранцы, обучающиеся на очном отделении, имеют право на трудовую деятельность только на основании разрешения на работу, выдаваемого по сокращенному перечню документов и без учета квот на выдачу соответствующего разрешения.

Законопроект дает возможность работать иностранцам без получения на то соответствующих разрешений. Это коснется тех, кто обучается по очной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. Поясняется, что речь идет об основной профессиональной образовательной программе и о работе в свободное от учебы время.

Принятия таких мер требует указ президент от 7 мая 2018 года, говорится в пояснительной записке.

Власть Работа власти Экономика Работа Занятость Рынок труда Законопроекты и комментарии Иностранцы в России
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