В ГД внесли законопроект о трудоустройстве иностранных студентов

Инициативу внесли сенаторы и депутаты ГД во главе со спикерами Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

Пока что трудиться в России без разрешения на работу вправе лишь иностранцы, обучающиеся по программам высшего профессионального образования. Причем только в свободное от учебы время в образовательных организациях, либо в созданных ими хозяйственных обществах или партнерствах.

Кроме того, иностранцы, обучающиеся на очном отделении, имеют право на трудовую деятельность только на основании разрешения на работу, выдаваемого по сокращенному перечню документов и без учета квот на выдачу соответствующего разрешения.

Законопроект дает возможность работать иностранцам без получения на то соответствующих разрешений. Это коснется тех, кто обучается по очной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. Поясняется, что речь идет об основной профессиональной образовательной программе и о работе в свободное от учебы время.

Принятия таких мер требует указ президент от 7 мая 2018 года, говорится в пояснительной записке.