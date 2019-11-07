В Гидрометцентре предупредили о резком понижении температуры

В центре России стоит непривычная для ноября теплая погода, но все же похолодания не избежать, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

- Пока температура выше климатической нормы. Через центральные области проходят циклоны, которые приносят дожди и ветреную погоду. К концу же недели к нам придет северный антициклон. И температура в центральных областях существенно понизится, - уточнила синоптик.

Так, самым холодным днем за период с 7 по 11 ноября в столичном регионе будет суббота, 9 ноября. Ночью ожидается минус 1 - плюс 4, а днем - плюс 3-8 градусов. А дальше температура опять пойдет на повышение: 10 ноября ночью плюс 1-6 градусов, 11 ноября - плюс 3-8, а дневная температура в эти дни составит плюс 6-11 градусов.

При этом Паршина отметила, что по климату температура в Москве в середине ноября должна переходить через ноль в сторону отрицательных значений. Иными словами, среднесуточная температура в этот период должна быть отрицательной. Но пока такого не предвидится.

Немного другая ситуация на северо-западе европейской территории. Сейчас прохладнее обычного в Ленинградской и Мурманской областях и в Карелии. Но к субботе станет немного теплее - днем до плюс 4 градусов. В понедельник - до плюс 6 градусов. Не исключены осадки в виде дождя и снега. Сильный дождь 8 ноября ожидается в Пензенской области.

Сильно похолодает к субботе на севере Поволжья (севернее Нижнего Новгорода). Ночью температура опустится до минус 7-12 градусов, днем будет минус 1-6. Правда, в ночь на воскресенье начнется потепление - ночью будет минус 3-8 градусов, днем в воскресенье до плюс 4-х. 11 ноября еще теплее - ночью минус 4 - плюс 1, днем плюс 1-6.

Южнее Казани температура ночью 9 ноября понизится до минус 2 - плюс 3 градусов, днем будет плюс 1-6 градусов. Преимущественно без осадков. Такой характер погоды сохранится до начала следующей недели.

На юге (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края) к выходным также ожидается понижение температуры - днем до плюс 8-13 градусов. Ночью - плюс 3-8 выше нуля. То есть будет практически как в Москве. Ночью и утром туманы, местами ветер может усиливаться до 14 метров в секунду. На Черноморском побережье воздух может прогреваться до 20 градусов.

За Уралом будут проходить циклоны и атмосферные фронты. На севере Красноярского края (в Туруханском муниципальном районе), на Таймыре - снег, метель, ветер 15-20 метров в секунду. В Красноярске уже зима: днем в конце недели минус 14, ночью - минус 18 градусов.

Ветрено 9 ноября будет в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском крае. В горах Республики Алтай порывы ветра до 27 метров в секунду. Холоднее всего в Томской области - в воскресенье днем до минус 15 градусов. Ночью минус 20.

8-9 ноября на шесть-восемь градусов понизится температура на юге Тюменской области, на десять-двенадцать градусов - в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.