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07.11.2019 06:54
Рубрика: В мире

В Японии американский истребитель F-16 выронил в полете учебную ракету

Фото: AP Photo/Aijaz Rahi Фото: AP Photo/Aijaz Rahi
Фото: AP Photo/Aijaz Rahi

Истребитель F-16 ВВС США в ходе тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную ракету. Об этом в четверг сообщило общественное телевидение Японии.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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По его данным, самолет потерял снаряд вне установленной зоны проведения учебных полетов. Информации о повреждениях или пострадавших нет. Минобороны Японии потребовало, чтобы США срочно предоставили всю информацию об этом происшествии. Американские военные приступили к расследованию причин инцидента и ведут поиски учебной ракеты, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в последние годы в Японии участились мелкие авиационные происшествия, которые нередко связаны с техникой ВВС США, дислоцированной на территории страны. Все это вызывает серьезную обеспокоенность у местного населения.

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