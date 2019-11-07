В Японии американский истребитель F-16 выронил в полете учебную ракету

Истребитель F-16 ВВС США в ходе тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную ракету. Об этом в четверг сообщило общественное телевидение Японии.

По его данным, самолет потерял снаряд вне установленной зоны проведения учебных полетов. Информации о повреждениях или пострадавших нет. Минобороны Японии потребовало, чтобы США срочно предоставили всю информацию об этом происшествии. Американские военные приступили к расследованию причин инцидента и ведут поиски учебной ракеты, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в последние годы в Японии участились мелкие авиационные происшествия, которые нередко связаны с техникой ВВС США, дислоцированной на территории страны. Все это вызывает серьезную обеспокоенность у местного населения.