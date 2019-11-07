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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось ее фото с мужем

Новости
    07.11.2019, 18:37
Текст:   Олег Усков

На странице звезды "Моей прекрасной няни" российской актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось сегодня фотография артистки с мужем - фигуристом Петром Чернышевым.

Снимок был сделан до того, как Заворотнюк попала на больничную койку. Известно, что актриса сражается с онкологическим заболеванием. Что ее родные по-прежнему не комментируют, призывая тем не менее не верить т.н. инсайдерам, сообщающим о крайне тяжелом состоянии Анастасии.

"У Татьяны (Навки - "РГ-Кинократия") и Петра сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек". От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема!" - сказано в подписи к фото.

"Как всегда, держим за вас кулачки и очень любим!" - поддерживает семья Петра, у которого сейчас и в самом деле тяжелые времена.

Ранее сообщалось, что фигурист впервые за несколько месяцев вышел к журналистам - перед премьерой ледового шоу, где у него ведущая роль.

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